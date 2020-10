Dông Hoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc est allé samedi 24 octobre à Quang Binh inspecter le règlement des conséquences des récentes inondations monstres qui ont durement touché les provinces du Centre, avant de travailler avec les dirigeants de provinces centrales sinistrées.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc avec les habitants sinistrés dans l’hameau de Dông Tu, commune de Hiên Ninh, district de Quang Ninh, province de Quang Binh, le 24 octobre. Photo : VNA



Les inondations et les glissements de terrain provoqués par les pluies diluviennes au cours des deux dernières semaines ont fait 119 morts et 21 disparus, et provoqué d’énormes dégâts et de scènes de désolation allant de la province de Nghê An à celle de Quang Ngai, selon les statistiques encore incomplètes.



En outre, 37.524 maisons, 1.325 ha de riz, 12.479 ha de cultures vivrières ont été dévastés, 6.824 bétails et 937.823 volailles morts noyés, 20,2 km de digue et 116 km de canaux endommagés, de même que 43 km riverains et côtiers, 163,15 km de routes nationales et 161,88 km de routes locales.



S’exprimant lors de la réunion, le chef du gouvernement a salué le sens des responsabilités devant le peuple des comités du Parti, des administrations, des forces armées et des secteurs dans la prévention et la lutte contre les intempéries, contribuant à minimiser les pertes en vies humaines et en biens.



Le Premier ministre a demandé de tirer des leçons d’expériences profondes après ces inondations historiques, de renforcer la prise de conscience des administrations, des particuliers et des entreprises en matière de catastrophes naturelles et de changements climatiques ; d’améliorer la capacité de prévision des catastrophes naturelles et de renforcer la coopération internationale à cette fin.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc lors de la séance de travail avec les dirigeants de provinces centrales sinistrées, le 24 octobre. Photo : VNA



Les provinces doivent rapidement stabiliser la vie des habitants, assurer leurs moyens d’existence, développer leur esprit d’autonomie et mobiliser les aides de la communauté et des organisations internationales pour les aider à surmonter les difficultés. Il faut à tout prix que les sinistrés ne souffrent ni du froid ni de la faim, a-t-il souligné.



Il a également demandé aux ministères, seteurs et localités de recalculer des problèmes liés au développement sûr de l’hydroélectricité, au reboisement, à l’application des technologies de l’information dans la prévision météorologique, et d’allouer des ressources de soutien aux provinces sinistrées et d’amender le décret n°64/2008/NĐ-CP du gouvernement sur les activités de secours.

Le chef du gouvernement a rendu visite à l’école maternelle de Hiên Ninh et à l’hameau de Dông dans la commune de Hiên Ninh, district de Quang Ninh et l’hameau de Dông, a demandé aux localités et aux secteurs de se préparer au 8e typhon et peut-être au 9e typhon pouvant s’abattre sur le Vietnam. – VNA