Ho Chi Minh-Ville, 18 juillet (VNA) - Avec son écosystème de forêts de mangroves et ses réserves de biosphère, le district périphérique de Can Gio à Ho Chi Minh-Ville devrait être développé en une zone urbaine dans la forêt, a déclaré le 18 juillet le Premier ministre Pham Minh Chinh.Le chef du gouvernement a fait cette suggestion lors d'une séance de travail avec des représentants des ministères, des agences de Ho Chi Minh Ville après avoir effectué une visite sur le terrain au port international de transbordement de conteneurs de Can Gio et aux projets de zone urbaine d'empiétement maritime de Can Gio.Il a déclaré que la planification du disctrict de Can Gio, à environ 50 km du centre de Ho Chi Minh Ville, et la zone urbaine d'empiètement de la mer de Can Gio doivent résoudre les problèmes liés à la congestion du trafic et au logement avec de nouvelles mentalités et visions.Pour le port international de transbordement de conteneurs de Can Gio, le Premier ministre a souligné qu'il correspond à l'objectif de faire du Vietnam une plaque tournante maritime et logistique.

Le Premier ministre travaille avec les autorités du district de Can Gio. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères et organes concernés d'accélérer le processus d'étude et de construire le projet conformément au plan directeur national sur le développement du réseau de ports maritimes nationaux et le développement socio-économique de la région du sud-est et du pays, tout en préparant le personnel pour l'opération du port.Le gouvernement accompagnera Ho Chi Minh-Ville et la région dans un développement rapide et durable, a-t-il promis.En vertu d'une résolution adoptée par le comité municipal du Parti, le district de Can Gio devrait devenir une station balnéaire et une ville d'écotourisme de haute qualité d'ici 2030.La zone urbaine d'empiétement maritime de Can Gio couvre 2.870 hectares dans la commune de Long Hoa et la ville de Can Thanh, avec un capital d'investissement total de plus de 217 billions de dongs (9,17 milliards de dollars).Pendant ce temps, le port de 571 hectares devrait être situé sur l'île isolée de Phu Loi et accueillir des navires jusqu'à 250.000 tonnes (24.188 EVP).Le projet de 5 milliards de dollars est divisé en sept phases, la première devant être mise en service en 2027.Une fois opérationnel, le port contribuera entre 34.000 et 40.000 milliards de dongs au budget de l'État et générera entre 6.000 et 8.000 emplois.- VNA