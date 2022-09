Hanoï (VNA) - A l'invitation du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le Premier ministre Pham Minh Chinh a envoyé le 22 septembre, un message important à une réunion restreinte de haut niveau sur le changement climatique de l'ONU, qui s'est tenue à New York sous l’égide conjointe du secrétaire général des Nations Unies et du président de l'Égypte.

Dans son message, le dirigeant vietnamien a souligné que la réponse au changement climatique nécessitait une approche globale, le renforcement de la solidarité internationale et du multilatéralisme, avec les Nations Unies jouant un rôle central. En même temps, il est également nécessaire d'avoir une approche de tout le peuple car le peuple est toujours le centre, le sujet, les ressources, la motivation et aussi les objectifs du développement.

Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam était toujours un membre responsable des Nations Unies et était toujours déterminé et proactif dans la mise en œuvre de ses engagements internationaux avec la plus haute responsabilité.

Le chef du gouvernement vietnamien a demandé aux partenaires de développement de soutenir fermement le Vietnam pour aider le pays à atteindre l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre ; de répondre efficacement au changement climatique et d'assurer la sécurité énergétique de qualité, le développement socio-économique durable ; de résoudre les problèmes de sécurité sociale connexes et d'améliorer la vie spirituelle et matérielle du peuple.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA



A cette occasion, Pham Minh Chinh a remercié les amis et partenaires internationaux, aux agences onusiens et au Secrétaire général des Nations Unies pour leur coopération et leur soutien dans la réponse du Vietnam au changement climatique, y compris l'accélération du processus de négociation pour mettre en place un Partenariat pour une transition énergétique juste.

S'exprimant lors de la session, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a souligné la nécessité du transfert de technologie, de la mobilisation financière et du renforcement des capacités pour aider les pays en développement à remplir leurs engagements internationaux en matière de climat, en particulier les obligations au titre de la Convention-cadre et de l'Accord de Paris sur le changement climatique. - VNA