Hanoï, 28 avril (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc est rentré samedi soir 27 avril à Hanoï, concluant sa tournée en Chine pour participer au 2e Forum "la Ceinture et la Route" pour la coopération internationale sur invitation du secrétaire général du CC du PCC et président chinois, Xi Jinping.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc à l'aéroport international de Pékin. Photo: VNA

Durant son séjour du 25 au 27 avril en Chine, le chef du gouvernement vietnamien a assisté à la cérémonie d'ouverture et à des séances de discussions dans le cadre de la table ronde du forum.

Il a rencontré le secrétaire général du CC du PCC et président chinois Xi Jinping, s'est entretenu avec son homologue chinois Li Keqiang, a rencontré Wang Huning, membre du Comité permanent du Politburo et secrétaire du Secrétariat du CC du PCC, a reçu nombre de sociétés chinoises de premier plan, et a visité l’ambassade du Vietnam et rencontré la diaspora vietnamienne en Chine. Il a également rencontré les dirigeants de certains pays en marge du forum.

Prenant la parole lors du forum, le Premier minister vietnamien a salué le thème du forum portant sur le renforcement de la connectivité, les liens des politiques et le développement durable, estimant que ces éléments entretiennent une relation étroite.

Il a souligné que la connectivité devrait être renforcée de manière intégrale, y compris la connectivité numérique,dans divers domaines comme le transport, l’énergie, l’information, les télécommunications… et les habitants.

Selon Nguyen Xuan Phuc, il faut garantir la conformité entre l’objectif de croissance à court terme et l’objectif de développement à longue terme ; assurer l’efficacité économique et la durabilité de l’environnement ; prendre en considération la responsabilité, les contributions et la créativité des habitants ; accélérer le transfert à l’économie numérique avec la croissance basée sur la créativité ; considérer les sciences et technologies comme le fondement durant la révolution industrielle 4.0.



«Les points de vue des pays doivent être écoutés et respectés ; les différences doivent être réglées par les consultations et les dialogues ; les relations de coopération doivent être égales, transparentes, ouvertes et sincères pour les intérêts communs ; la souveraineté, l’intégrité territoriale et le droit international doivent être pleinement respectés. Ce sont le fondement de la connectivité et du développement durable. », a-t-il déclaré.

Lors de ses entrevue et entretien avec les dirigeants chinois, Nguyen Xuan Phuc a affirmé que le Vietnam attachait de l'importance à la promotion du partenariat de coopération stratégique integral entre le Vietnam et la Chine pour un développement sain et durable.

Il a déclaré saluer et soutenir l’initiative "la Ceinture et la Route" qui devrait garantir les principes de coopération pacifique, équitable et mutuellement bénéfique, dans le respect mutuel et du droit international, en vue de contribuer au développement et à la prospérité de tous les pays.

Tenant en haute estime la mise en œuvre de nombreux projets chinois appliquant des technologies modernes respectueuses de l’environnement au Vietnam, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a appelé à renforcer la coopération bilatérale dans la gestion et l’utilisation de manière durable des ressources d’eau du Mékong et d’autres fleuves communes.

S’agissant des questions maritimes, le chef du gouvernement vietnamien a demandé aux deux parties de continuer de respecter les conceptions communes et accords conclus par leurs hauts dirigeants, y compris l’Accord sur les Principes directeurs fondamentaux guidant le règlement de la question maritime entre le Vietnam et la Chine.

Il a insisté sur la nécessité d’appliquer rigoureusement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), d’accélérer les négociations sur le Code de conduite en Mer Orientale (COC) afin de maintenir la paix et la stabilité dans cette zone maritime.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et son homologue chinois Li Keqiang ont assisté à la cérémonie d’échange des trois documents sur la coopération économique et technologique, les exigences vétérinaires et de santé publique applicables aux produits laitiers vietnamiens exportés vers la Chine, ainsi que la coopération culturelle et touristique entre les deux pays.

En marge du forum, le Premier ministre a rencontré le président tadjik, le président philippin, le président lao, le premier ministre cambodgien, le premier ministre singapourien et le secrétaire général du Parti démocrate du Japon. Il a également rencontré de hauts dirigeants malaisien et birman, et le directeur général du Fonds monétaire international (FMI). -VNA