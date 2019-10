Le vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Vu Dai Thang lors du forum. Photo: VNA



Séoul (VNA) - Le 1er Forum économique du Vietnam a été organisé le 29 octobre à Séoul en République de Corée par l’Agence de presse sud-coréenne NEWSIS.

L’événement a attiré plus de 400 dirigeants d’organes du gouvernement, de l’organe législatif de République de Corée; responsables de grands groupes comme Samsung, LG, Lotte, SK, CJ, Posco et d’institutions financières, de banques, d’agence d’assurance et aussi des entreprises sud-coréennes.

Prenant la parole lors du forum, le vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Vu Dai Thang, a passé en revue les résultats de la coopération économique entre les deux pays ; présenté les orientations d’attrait de l’investissement étranger.

La République de Corée est le premier partenaire d’investissement, le deuxième partenaire de coopération au développement, le deuxième partenaire touristique, et le troisième partenaire commercial du Vietnam. Dotées de plus de 66 milliards de dollars de fonds d’investissement prescrit, les entreprises sud-coréennes jouent un rôle actif dans divers domaines importants du Vietnam tels que textile et habillement, électronique, infrastructures, énergie, automobile, finances, banque, logistique…, a-t-il estimé.

Dans le futur, le Vietnam privilégiera les projets de technologies avancées, de nouvelles technologies, de hautes technologies, de technologies propres, d’administration moderne, de haute valeur ajoutée, a-t-il ajouté.

A cette occasion, Vu Dai Thang a présidé un échange de vue avec des représentants d’une vingtaine d’entreprises sud-coréennes pour échanger des opportunités d’investissement, répondre aux propositions d’entreprises sud-coréennes dans les domaines de l’énergie, du transport, des infrastructures, de l’industrie manufacturière.

En République de Corée les 28 et 29 octobre, le vice-ministre a travaillé avec Kim Ki Mun, président de l’Association des PME de République de Corée (KBIZ). Les deux parties ont discuté des orientations d’attrait des investissements étrangers, de l’évolution complexe de la situation économique mondiale et convenu d’édifier un mécanisme de coopération entre KBIZ et le ministère vietnamien du Plan et de l’Investissement.

Vu Dai Thang a aussi travaillé avec le président de l’Association des machines agricoles de République de Corée, Kim Sil Gil, des responsables du groupe Hanwha, des représentants de la compagnie LG. Les discussions ont porté sur l’attrait des investissements dans l’énergie, l’aviation, les machines agricoles… -VNA