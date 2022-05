Le général Phan Van Giang, ministre vietnamien de la Défense et le vice-Premier ministre et ministre cambodgien de la Défense Samdech Pichay Sena Tea banh saluent la borne frontalière 69. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le général Phan Van Giang, ministre vietnamien de la Défense, et le vice-Premier ministre et ministre cambodgien de la Défense Samdech Pichay Sena Tea banh ont coprésidé le 15 mai le premier échange d'amitié de la défense frontalière Vietnam-Cambodge dans la zone frontalière du district de Loc Ninh, province vietnamienne de Binh Phuoc et du district de Snuol, province cambodgienne de Kratie.

Après la cérémonie d'accueil, le ministre Phan Van Giang s'est rendu au poste frontalier de Shuikou où il a planté un arbre du souvenir. Ensuite, a eu lieu un entretien entre les ministres de la Défense des deux pays.

Les deux ministres ont participé aux activités de plantation d'arbres du souvenir à la borne frontalière 69 et de remise de cadeaux à l'école primaire Hun Sen 2 Thnu dans le district de Snuol. Ensuite, les ministres de la Défense des deux pays se sont entretenus.

Selon le général Phan Van Giang, l'évènement permettra de promouvoir la coopération de défense entre le Vietnam et le Cambodge, digne d'être l'un des piliers des relations de "bon voisinage, d'amitié traditionnelle et de coopération intégrale et durable à long terme" entre les deux des pays.

C'est l'occasion pour les armées et les peuples des deux pays de se rencontrer, d'échanger et de mieux se comprendre, a déclaré le vice-Premier ministre et ministre cambodgien de la Défense Samdech Pichay Sena Tea banh.

Ces derniers temps, malgré l'épidémie de COVID-19 ainsi que les évolutions compliquées de la situation régionale et mondiale, les relations Vietnam-Cambodge, en matière de défense en particulier, n'ont cessé de progresser.

Dans les temps à venir, les deux parties ont convenu de se concentrer sur le renforcement du leadership et de la mise en œuvre des contenus de coopération conclus dans le protocole de coopération de défense quinquennal; de renforcer l'échange de délégations à tous les niveaux ; de mettre en oeuvre le dialogue sur la politique de défense au niveau vice-ministériel ; d'intensifier la coopération entre les zones militaires, les forces armées et les gardes-frontières; de s'entraider dans les forums multilatéraux régionaux et internationaux, etc.

A l'issue de leur entretien, les deux ministres ont assisté à la cérémonie de signature d'un accord de coopération entre le Commandement des gardes-frontières du Vietnam et le Commandement de la gendarmerie royale du Cambodge. -VNA