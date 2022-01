Des athlètes participant au premier championnat du Vo Vietnam en Algérie. Photo: VNA

Alger (VNA) – Environ 500 athlètes algériens ont participé au premier championnat du Vovinam tenu les 14 et 15 janvier Tizi Ouzou (Algérie).

Dans son discours, l’ambassadeur du Vietnam en Algérie, Nguyên Thanh Vinh, a exprimé son plaisir d'assister au premier championnat national du Vo Vietnam nommé Aitabdelmalek Larbi à Tizi Ouzou, tout en affirmant que l'ambassade du Vietnam accompagne toujours la Fédération algérienne du Vo Vietnam pour développer le mouvement de pratique des arts martiaux vietnamiens en Algérie, contribuant au renforcement des échanges culturels entre les deux pays.

A cette occasion, l'ambassadeur Nguyen Thanh Vinh a remis l’insigne de souvenir pour la cause de la culture, des sports et du tourisme du ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme à maître Larbi pour ses réalisations exceptionnelles.

Le Vo Vietnam, introduit en Algérie en 1973 par le maître Abdelmalek Ait Larbi, englobe quatre écoles, toutes affiliées à la Fédération algérienne de Vo Vietnam et arts martiaux traditionnels vietnamiens. Il s'agit de Thanh Long vodao, Viet vo dao, Binh Dinh Gia et Vo Gian Dao.

Ces quatre écoles sont reconnues par la Fédération mondiale de la discipline, au vu du prestige qu'elles ont au Vietnam, de par leur histoire, leur philosophie et leurs techniques, a expliqué le président de l'instance. -VNA