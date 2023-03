Des véhicules transportent des marchandises via le poste-frontière international de Mong Cai . Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) – Le poste-frontière international de Mong Cai, dans la province septentrionale de Quang Ninh, reprend ses activités comme une porte de dédouanement pour les produits agricoles et aquacoles entre le Vietnam et la Chine.

La cheffe du conseil de gestion du poste frontière international de Mong Cai, Tran Bich Ngoc, a déclaré que du 1er janvier au 18 mars, le volume de marchandises importées et exportées par ce poste frontière a atteint 286.761 tonnes, en hausse de 154,8% en rythme annuel.

Actuellement, les produits agricoles et aquacoles sont soumis au dédouanement à tous les postes frontaliers et aux sentiers de la ville de Mong Cai. Au cours des deux premiers mois de cette année, plus de 150.000 tonnes de produits locaux ont été exportées, en hausse de 324,5 % sur un an.

La ville de Mong Cai possède des routes, des voies navigables et des ports maritimes reliant les deux corridors économiques interrégionaux et internationaux que sont Hai Phong - Ha Long – poste frontière de Mong Cai (Vietnam) – poste frontière de Dongxing (Chine) – ville de Fangchenggang et Hanoï – Ha Long – poste frontière de Mong Cai (Vietnam) – poste frontière de Dongxing (Chine) – ville de Fangchenggang.

Le président du Comité populaire municipal, Ho Quang Huy, a déclaré que la ville accélérait la construction du port général de Van Ninh pour la première phase, qui devrait être achevée au quatrième trimestre 2024. Ce port servira de point de transbordement pour les produits agricoles du Sud au Nord, puis vers la Chine.

Dans le même temps, la ville accélère la construction d’un poste de contrôle inter-agences associé à une zone de services commerciaux au poste frontière de Bac Luan II, a-t-il annoncé, ajoutant que plusieurs projets clés propices à l’exportation des produits agricoles, aquacoles et sylvicoles seront lancés.

À l’heure actuelle, les entreprises nationales exploitent pleinement les technologies numériques et de l’information, ainsi que les fonctionnalités des plateformes de commerce électronique. Elles continuent également à améliorer la qualité des marchandises, de la production à la transformation et à l’emballage, pour répondre aux exigences et stimuler leurs exportations vers la Chine. -VNA