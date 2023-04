Hanoi (VNA) – Depuis sa création il y a 15 ans, le portail www.vietnamexport.com qui relie plus de 60 offices du commerce du Vietnam à l’étranger avec les exportateurs nationaux a servi de canal d’information efficace.

Capture d’écran du portail www.vietnamexport.com. Photo : vietnamexport.com

Exploité et géré par l’Agence vietnamienne du commerce électronique et de l’économie numérique relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, il fournit des mises à jour sur les principaux marchés étrangers, vulgarise le potentiel d’exportation du Vietnam et propose des consultations pour aider les entreprises nationales à accroître leur compétitivité et à stimuler les exportations.L’an dernier, l’agence a coordonné avec les offices du commerce la compilation et la publication de près de 3.000 articles qui analysent l’évolution du marché et donnent des conseils contre les fraudes, ainsi que de nombreux documents sur l’intégration du marché.Grâce au portail, jusqu’à 1.500 stands ont été installés sur ECVN, une plate-forme de soutien à l’exportation, et diverses campagnes de promotion ont été lancées. En outre, des milliers d’entreprises vietnamiennes ont été liées à des importateurs prestigieux de grands marchés comme la Chine, le Japon, l’Europe et les États-Unis.Il a attiré des millions de visiteurs qui sont des entreprises, des organisations et des particuliers spécialisés dans l’exportation et l’importation.L’agence a déclaré qu’elle continuera à exploiter et à améliorer le portail dans les temps à venir afin d’améliorer la qualité des informations et de mieux soutenir les exportateurs et les importateurs. – VNA