Des délégués à la cérémonie d'inauguration du portail électronique du PCV. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) a inauguré mercredi 29 mars le portail électronique du PCV à l’adresse www.dangcongsan.org.vn, lequel fournira aux lecteurs les préconisations, directives, politiques et documents du Parti.



Le rédacteur en chef du Journal en ligne du PCV (dangcongsan.vn) et du portail électronique du PCV, Tran Doan Tien, a déclaré que le portail était un canal de communication entre le Parti et le peuple.



Le portail est également un centre d’informations intégrées des agences et organes de niveau central, a-t-il dit, ajoutant que le portail comprend trois grands axes que sont les actualités, les données et les applications.

Le chef de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central du Parti, Nguyen Trong Nghia, à l'événement. Photo: VNA





Le chef de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central du Parti, Nguyen Trong Nghia, a souligné que le lancement du portail marquait l’introduction d’un canal d’information officiel et principal dans la sensibilisation aux préconisations et politiques du Parti sur Internet de manière opportune, complète et précise.



Il a ainsi demandé au comité de rédaction de mettre au point la base de données et d’assurer une gestion et une opération fluides et professionnelles, ainsi que la sécurité et la sûreté du portail électronique. -VNA