Ba Ria-Vung Tau (VNA) - Le port Gemalink du complexe portuaire Cai Mep - Thi Vai de la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud) a reçu les 29 et 30 mars un porte-conteneurs géant de 24.188 TEU.Le porte-conteneurs, M/V OOCL SPAIN, est l'un des plus grands navires au monde et le plus grand porte-conteneurs amarré dans un port vietnamien. Après avoir accosté au port Gemalink pour décharger la cargaison, il est parti pour sa prochaine destination - Singapour.Mis à eau le 16 février 2023, le navire de 400 m de long et 61,3 m de large effectue son premier voyage sur l'itinéraire Asie-Europe du Nord. Son voyage devrait durer 84 jours avec des arrêts aux ports de Shanghai, Xiamen, Nansha, Hong Kong, Yantian, Cai Mep-Thi Vai, Singapour, Le Pirée, Hambourg-Rotterdam-Zeebrugge-Valence-Le Pirée-Abu Dhabi-Singapour- Shanghaï.James Chou, directeur général d'OOCL Vietnam, a déclaré que le Vietnam, situé au cœur de l'Asie du Sud-Est, était depuis longtemps un port stratégique dans le réseau de services d'OOCL. Le pays, l'une des économies à la croissance la plus rapide d'Asie, joue un rôle important dans la chaîne d'approvisionnement mondiale ces dernières années, a-t-il noté.Mise en activité début 2021, le port Gemalink a traité deux millions de TEU de marchandises d'import-export et fait partie des 19 ports du monde capables d’accueillir les plus grands navires du monde.-VNA