Hanoï, 24 mars (VNA) - Le terminal international SP-SSA du port en eau profonde a annoncé avoir récemment reçu un porte-conteneurs de 15 000 EVP, le plus grand jamais vu.

Le navire, MSC Auriga, arrive au terminal international SP-SSA au port Cai Mep Thi Vai dans la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud). Photo courtesy of SP-SSA International Terminal.

Le navire, MSC Auriga, appartenant à la ligne maritime MSC offre des services de conteneurs directs aux États-Unis.

Le terminal international SP-SSA au port Cai Mep Thi Vai dans la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud) est une joint-venture créée en 2006 par SSA Marine de Seattle aux États-Unis et deux sociétés vietnamiennes, Vinalines et le port de Saigon.

Situé dans la zone en aval de la rivière Cai Mep, il a été construit pour accueillir de grands porte-conteneurs et est équipé d'équipements modernes de manutention dont les plus grandes grues STS du Vietnam. Il couvre une superficie de 60 hectares et comprend 600 mètres de longueur d'amarrage.

Il dispose également de 445 mètres de quai spécialisé pour la manutention des barges des dépôts de conteneurs intérieurs et des ports de Ho Chi Minh-Ville, Dong Nai et Binh Duong.

Le complexe portuaire Cai Mep - Thi Vai est un groupe de ports maritimes en eau profonde d’une longueur totale de plus de 20 km, qui concentrent plus de 30% des exportations du pays par conteneurs.

Gemalink, le plus grand port maritime du complexe Cai Mep-Thi Vai et l’un des 19 grands ports maritimes du monde, est capable d’accueillir les plus grands paquebots du monde. D'un investissement total de 520 millions d’USD, contruit en deux phases, le port est équipé de grues navire-terre conçues et fabriquées au Vietnam. Lorsque la première phase sera inaugurée, en mai, il fonctionnera au moins à 80% de sa capacité prévisionnelle cette année et à pleine capacité dès l'année prochaine.-VNA