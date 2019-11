Le secrétaire général du Parti et président Nguyen Phu Trong préside la réunion du Politburo (Photo: VNA)



Hanoï, 15 novembre (VNA) - Le 15 novembre, le secrétaire général du Parti et président Nguyen Phu Trong a présidé une réunion du Politburo afin d'examiner les projets récapitulatifs sur dix ans de mise en œuvre des conclusions du Politburo relatives au développement des villes de Hue et Buon Ma Thuot.



Les deux conclusions pertinentes sont la conclusion 48-KL/TW du Politburo sur le développement de la province centrale de Thua Thien - Hue et la ville de Hue jusqu'en 2020, et la conclusion 60-KL/TW du Politburo sur le développement de la ville de Buon Ma Thuot, province de Dak Lak, dans le Tay Nguyen (Hauts Plateaux du Centre).



Après avoir écouté le rapport de la Commission de l’Economie du Comité central du Parti sur le contenu essentiel des deux projets, le dirigeant Nguyen Phu Trong a noté que le Politburo avait approuvé le contenu de ces deux projets.



Le Politburo a déclaré que la province de Thua Thien-Hue avait déployé des efforts considérables pour renouveler son mode de pensée, optimisant ainsi le potentiel local et les avantages pour le développement. La ville de Hue a été reconnue comme la ville des festivals du Vietnam et la ville culturelle et touristique de l’ASEAN, tandis que le complexe de vestiges historiques et de paysages a été préservé et amélioré. Le taux de pauvreté dans la ville a considérablement diminué et les conditions de vie des personnes se sont améliorées.



Cependant, le développement économique de la province ne correspond pas au potentiel et aux avantages locaux, a déclaré le Politburo, soulignant que le développement urbain est lent et que les infrastructures restent inégales. La planification et la gestion urbaines n'ont pas suivi le rythme du développement, tandis que la réforme administrative, la construction du Parti n'ont pas répondu aux exigences de la nouvelle période de développement.



Dans le but de faire de Thua Thien-Hue une ville à gestion centrale, le Politburo a accepté de publier une résolution sur l'édification et le développement de la province à l'horizon 2030 avec une vision à l'horizon 2045. Le Politburo a demandé à l'organisation du Parti, à l'administration et aux habitants de la province de mettre en œuvre la résolution.



Pour la ville de Buon Ma Thuot, le Politburo a reconnu les efforts de la ville pour exploiter son potentiel, entraînant un taux de croissance économique élevé. La ville est devenue une ville de premier niveau de la province de Dak Lak et s’oriente vers une ville moderne aux caractéristiques de Tay Nguyen. Les conditions de vie de la population locale se sont améliorées, les travaux de construction du Parti ont reçu toute l’attention voulue et l’appareil administratif fonctionnait de façon efficace. La défense nationale et la sécurité dans la ville ont été assurées.



Dans le même temps, le Politburo a déclaré que la croissance économique de la ville n’était pas à la hauteur de sa position et de ses avantages. Buon Ma Thuot n'est pas encore devenue la ville centrale de Tay Nguyen. Le travail de réduction de la pauvreté dans la ville n’est pas durable et des problèmes de sécurité et d’ordre social subsistent dans certaines régions. Les infrastructures locales sont médiocres et les liaisons de transport avec les autres provinces tardent à être modernisées.



Voulant faire de Buon Ma Thuot une ville verte et intelligente, le noyau central de Tay Nguyen aux caractéristiques locales d’ici 2030, une ville centrale de la chaîne urbaine et un pôle de croissance de Tay Nguyen et du triangle de développement Vietnam-Laos-Cambodge, le Politburo a accepté de publier une conclusion sur la construction et le développement de Buon Ma Thuot à l'horizon 2030 avec une vision à l'horizon 2045.



Également lors de la réunion, le Politburo a pris des décisions sur un certain nombre de questions relatives au personnel et donné des avis sur plusieurs autres questions. -VNA