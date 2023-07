Hanoi (VNA) - Plus de 3.700 candidatures dans les catégories magazine, journal et radio/télévision/clip vidéo ont été envoyées jusqu’au 30 juin au concours d’écriture 2023 sur la protection des fondements idéologiques du Parti, a déclaré Nguyên Minh Chung, membre du Conseil permanent et chef de la Commission de l’information et de l’éducation du Comité du Parti du Bloc des organes centraux.

Nguyên Minh Chung, membre du Conseil permanent et chef de la Commission de l’information et de l’éducation du Comité du Parti du Bloc des organes centraux fait le point sur le concours. dangcongsan.vn



Le concours a été organisé par le Comité du Parti du Bloc des organes centraux en collaboration avec le journal Nhân Dân (Peuple), l’Agence vietnamienne d’information, la Télévision du Vietnam, la radio la Voix du Vietnam et la Revue Communiste.

Lors d’une réunion à Hanoï le 24 juillet, Nguyên Minh Chung a déclaré que de nombreuses organisations du Parti ont répondu au concours de manière créative et efficace, attirant un grand nombre de responsables, de membres du Parti, de fonctionnaires, d’employés et d’ouvriers.

La cérémonie de remise du prix est prévue mi-septembre à l’occasion du 78e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et de la fête nationale (2 septembre).

Les prix seront décernés dans toutes les catégories, chacune d’elles aura un premier, deux deuxièmes, trois troisièmes et 10 prix d’encouragement.

Les prix collectifs seront décernés à 15 organisations du Parti sous l’égide du Comité du Parti du Bloc des organes centraux.

Il s’agit de la troisième année que le concours est lancé à l’échelle nationale. L’année dernière, il a attiré jusqu’à 1.108 candidatures d’organisations du Parti dans le pays et à l’étranger. – VNA