Hanoi (VNA) - La représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Vietnam, Ramla Al Khalidi, a hautement apprécié les efforts du pays pour développer l’économie, assurer la sécurité sociale et atteindre les objectifs climatiques.

La représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Vietnam, Ramla Al Khalidi. Photo: giaoducthudo.vn



Dans une récente interview accordée au Journal électronique du gouvernement, elle a déclaré que le gouvernement vietnamien a commencé son mandat actuel avec de nombreuses difficultés dues à l’émergence de nouveaux variants du Covid-19.



En réponse à la pandémie, le pays a lancé fin 2021 une campagne de vaccination généralisée et rapide. Fin 2022, chaque Vietnamien avait reçu en moyenne 2,7 doses de vaccins contre le Covid-19, soit un chiffre bien supérieur à la moyenne asiatique (1,9) et européenne (1,8).



Le succès de cette campagne de vaccination a jeté les bases d’une reprise économique rapide l’année dernière, lorsque le Vietnam était le seul de la région à afficher un taux de croissance supérieur aux prévisions publiées par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, a noté Khalidi.



La croissance économique mondiale a ralenti en 2023, les banques centrales du monde entier ayant augmenté leurs taux d’intérêt pour freiner l’inflation. Le gouvernement vietnamien a donc adopté des politiques efficaces pour protéger les consommateurs nationaux des effets néfastes de l’inflation. Le pays a enregistré l’inflation la plus élevée, soit 4,9% en janvier, et le taux est tombé à 2,1% en juillet. Dans une récente interview accordée au Journal électronique du gouvernement, elle a déclaré que le gouvernement vietnamien a commencé son mandat actuel avec de nombreuses difficultés dues à l’émergence de nouveaux variants du Covid-19.En réponse à la pandémie, le pays a lancé fin 2021 une campagne de vaccination généralisée et rapide. Fin 2022, chaque Vietnamien avait reçu en moyenne 2,7 doses de vaccins contre le Covid-19, soit un chiffre bien supérieur à la moyenne asiatique (1,9) et européenne (1,8).Le succès de cette campagne de vaccination a jeté les bases d’une reprise économique rapide l’année dernière, lorsque le Vietnam était le seul de la région à afficher un taux de croissance supérieur aux prévisions publiées par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, a noté Khalidi.La croissance économique mondiale a ralenti en 2023, les banques centrales du monde entier ayant augmenté leurs taux d’intérêt pour freiner l’inflation. Le gouvernement vietnamien a donc adopté des politiques efficaces pour protéger les consommateurs nationaux des effets néfastes de l’inflation. Le pays a enregistré l’inflation la plus élevée, soit 4,9% en janvier, et le taux est tombé à 2,1% en juillet.

La couverture du système de protection sociale a considérablement augmenté ces dernières années, notamment en termes d’accès à l’assurance maladie. Photo: laodong.vn



En réponse à des défis extérieurs tels que le lent rebond du pouvoir d’achat et la chute des exportations, le gouvernement a mis en œuvre de manière flexible des mesures fiscales et monétaires pour stimuler la demande intérieure, a-t-elle poursuivi.



En ce qui concerne les efforts du gouvernement pour assurer la sécurité sociale, elle a déclaré que la couverture du système de sécurité sociale s’est considérablement élargie ces dernières années, notamment en ce qui concerne l’accès des personnes à l’assurance maladie.



Un meilleur système de sécurité sociale fournira les moyens de soutenir directement la demande intérieure tout en protégeant les personnes et les groupes vulnérables d’une chute soudaine dans la pauvreté, a ajouté la responsable du PNUD.



Parlant des efforts du Vietnam pour atteindre les objectifs climatiques, elle a estimé que la transition des combustibles fossiles aux énergies renouvelables renforcerait la sécurité énergétique, réduirait la pollution et stabiliserait les prix de l’énergie à long terme. En réponse à des défis extérieurs tels que le lent rebond du pouvoir d’achat et la chute des exportations, le gouvernement a mis en œuvre de manière flexible des mesures fiscales et monétaires pour stimuler la demande intérieure, a-t-elle poursuivi.En ce qui concerne les efforts du gouvernement pour assurer la sécurité sociale, elle a déclaré que la couverture du système de sécurité sociale s’est considérablement élargie ces dernières années, notamment en ce qui concerne l’accès des personnes à l’assurance maladie.Un meilleur système de sécurité sociale fournira les moyens de soutenir directement la demande intérieure tout en protégeant les personnes et les groupes vulnérables d’une chute soudaine dans la pauvreté, a ajouté la responsable du PNUD.Parlant des efforts du Vietnam pour atteindre les objectifs climatiques, elle a estimé que la transition des combustibles fossiles aux énergies renouvelables renforcerait la sécurité énergétique, réduirait la pollution et stabiliserait les prix de l’énergie à long terme.

Le Vietnam dispose de nombreux atouts pour attirer les investissements dans les industries de haute technologie telles que la fabrication de semi-conducteurs. Photo: VNA



L’approbation du Plan national de développement de l’électricité VIII a été largement saluée comme une manifestation de la détermination du pays à atteindre zéro émission nette d’ici 2050, a-t-elle poursuivi, soulignant l’importance de coordonner efficacement ce plan avec le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP). L’approbation du Plan national de développement de l’électricité VIII a été largement saluée comme une manifestation de la détermination du pays à atteindre zéro émission nette d’ici 2050, a-t-elle poursuivi, soulignant l’importance de coordonner efficacement ce plan avec le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).

Le JETP, qui s’engage à mobiliser 15,5 milliards de dollars pour aider à la transition locale, est un effort conjoint du Vietnam et du Groupe international de partenaires, comprenant le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, le Royaume-Uni, les États-Unis, l’UE, le Danemark, Norvège et la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).



Il comprend des objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’utilisation du charbon dans la production d’électricité et appelle également à protéger les groupes vulnérables qui peuvent être confrontés à des risques pendant le processus de transition énergétique, comme les travailleurs des industries et les salariés à faible revenu touchés par la hausse des prix de l’énergie.



Le PNUD se joint activement au gouvernement vietnamien pour analyser les impacts économiques et sociaux de cette transition, notamment en identifiant les groupes et les localités ayant besoin d’une aide publique supplémentaire, a encore indiqué la responsable. – VNA