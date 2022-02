Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) vient d'approuver un nouveau document de Programme national pour le Vietnam (période 2022-2026) pour un Vietnam vert et prospère et pour que personne ne soit laissé pour compte.

Le programme est accompagné d'un soutien financier de plus de 120 millions de dollars.

La représentante résidente du PNUD au Vietnam, Caitlin Wiesen, a déclaré que le Vietnam se trouvait à un moment important dans ses efforts de reprise après la pandémie de COVID-19 et avait la possibilité de générer une croissance durable et inclusive et de fournir de nombreux emplois à la population.



Avec le nouveau Programme national quinquennal pour le Vietnam, le PNUD souhaite approfondir davantage sa coopération avec le Vietnam dans ses efforts pour mettre fin à la pauvreté persistante et élaborer les processus vers le « zéro émission » nette et aussi atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD), a-t-elle ajouté.

Dans le nouveau document de Programme national pour le Vietnam, le PNUD souligne qu'avec plus de trois décennies de croissance économique ininterrompue, le Vietnam a fait des progrès remarquables dans la réalisation des ODD et l'amélioration de la qualité de vie de millions de personnes.



Cependant, outre les réalisations ci-dessus, le document cite également l'inégalité des revenus, l'inégalité des sexes et le développement inégal entre les zones urbaines et rurales au Vietnam.



Le PNUD a affirmé son engagement à soutenir et à partager ses expériences en matière de leadership sur des questions fondamentales pour aider le Vietnam à atteindre les ODD, l'Accord de Paris sur le changement climatique et le développement humain et aussi la Stratégie de développement socio-économique du Vietnam 2021-2025 et le Plan de développement socio-économique du Vietnam 2021-2025.



Le nouveau Programme national pour le Vietnam vise à ce que d'ici 2026, le peuple vietnamien contribuera et bénéficiera d'une transformation économique plus durable, inclusive ; d’un environnement plus sûr et plus propre ; d’une société plus juste, sûre et inclusive. -VNA