Le médecin mène la téléconsultation. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Une solution de télémédecine de base utilisant la technologie 4.0 a aidé à réduire la distance géographique, permettant au personnel de santé communal dans les zones montagneuses de consulter leurs collègues au niveau du district et aux niveaux supérieurs.

C'est ce qu'ont déclaré les participants à un atelier le 23 juin sur les principaux résultats de la phase 2 du projet de télémédecine de base, mis en œuvre conjointement par l'Organisation des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Département des technologies de l’information du ministère de la Santé en collaboration avec les départements de la Santé des provinces de Ha Giang, Bac Kan et Lang Son.

Cette solution aide à améliorer l'accès des habiants à un diagnostic et à un traitement de santé de qualité directement à la station de santé communale et réduire la surcharge dans les établissements de santé au niveau de district et aux niveaux supérieurs.

Selon Nguyên Truong Nam, chef adjoint du Département des technologies de l’information du ministère de la Santé, la mise en œuvre du projet de télémédecine de base a eu "de très bons résultats initiaux", contribuant à aider les populations des zones montagneuses et reculées à accéder à des services médicaux de qualité grâce aux consultations des médecins au niveau supérieur et les populations à prévenir les maladies.

Le représentant résident adjoint du PNUD, Patrick Haverman, a affirmé que le PNUD s'est engagé à renforcer davantage son partenariat stratégique et sa coopération avec le ministère de la Santé, contribuant au développement du secteur de la santé au Vietnam. -VNA