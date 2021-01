Hanoi, 26 janvier (VNA) - Le PNUD coopérera étroitement et contribuera à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie et du plan de développement socioéconomique du Vietnam, a affirmé la représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Mme Caitlin Wiesen, lors d’une interview accordée au correspondant de la VNA.

La représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Mme Caitlin Wiesen, lors d’une interview accordée au correspondant de la VNA. Photo : VNA

Mme Caitlin Wiesen a déclaré que la préparation des documents du 13e Congrès national du Parti, notamment la stratégie et le plan de développement socio-économique du Vietnam, avaient été hautement appréciés.

Selon Mme Caitlin Wiesen, ces documents détermineront le développement du Vietnam dans les cinq et dix prochaines années. Le PNUD est heureux de travailler en étroite collaboration avec le ministère du Plan et de l'Investissement, ainsi qu’avec des partenaires pour contribuer à la stratégie de développement du Vietnam, tout en affirmant son engagement à mettre en œuvre la stratégie et le plan fixés avec le gouvernement vietnamien.

"Je pense que tous les yeux sont rivés sur le Vietnam pour son succès en 2020. Ce qui est important pour le Vietnam, c'est la qualité de la croissance, la croissance inclusive et la croissance durable", a-t-elle souligné.

En ce qui concerne les réalisations du Vietnam en 2020, Mme Caitlin Wiesen a déclaré que la première présence du Vietnam dans le groupe des pays à l’indice de développement humain élevé était extraordinaire. Elle a félicité le Vietnam pour son engagement résolu dans le développement centré sur les personnes et la priorité accordée au développement humain

Pour obtenir cette performance, le Vietnam a fait du bon travail dans de nombreux aspects de son indice de développement humain. L'espérance de vie est un facteur très important, tout comme l'éducation et le revenu.

Abordant la mise en œuvre réussie par le Vietnam de son double objectif à la fois de contrôler la maladie et de promouvoir la croissance économique, Mme Caitlin Wiesen a souligné qu'il s'agissait d'une réalisation incroyable et que le facteur le plus important du succès du Vietnam est la direction énergique du gouvernement pour prévoir et réagir rapidement.

Un autre facteur de succès du Vietnam est l'inclusion, la mobilisation du soutien de tout le peuple et l'appel à valoriser l'innovation. Cela joue un rôle important dans le développement du pays et pour un gouvernement pour le peuple.

Selon Mme Caitlin Wiesen, les résultats de l'enquête sur l'indice de performance de la gouvernance et de l'administration publique au niveau provincial au Vietnam menée par le PNUD montrent que les gens sont très satisfaits de ce que fait le gouvernement dans le contexte du COVID-19. Cela a créé la confiance des habitants et ceux-ci sont prêts à accompagner le gouvernement, facteur important du succès du Vietnam.

«Des programmes de protection sociale ont été déployés pour offrir des solutions aux ménages et aux entreprises vulnérables et pour soutenir au mieux ce groupe. Le PNUD se réjouie de participer à ces programmes. Les programmes de protection sociale ont été élargis et doivent être encore étendus », a déclaré la Représentante résidente du PNUD.

Mme Caitlin Weisen a également souligné que le leadership du gouvernement et du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc avait contribué à améliorer l'indice de pauvreté multidimensionnelle. Ceci est très important pour aider les gens dans les moments difficiles. L'année 2021 continuera d'être une année difficile pour le monde entier. Avec ce qui a été réalisé en 2020, le Vietnam aura une force motrice pour un développement vigoureux. Le Vietnam peut être fier de revenir sur ce qui a été accompli en 2020 et avoir une position ferme pour se développer heureusement en 2021.- VNA