Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Dans son rapport sur l’indice des directeurs d’achat (PMI pour Purchasing Managers Index) en janvier au Vietnam, S&P Global a indiqué que, le PMI du Vietnam a dépassé le seuil des 50 points, atteignant 50,3 points.

Photo d'illustration: baolaodong

Ce score, un important indicateur précoce du développement économique, marque un bon début d’année pour l’industrie manufacturière vietnamienne, après n’avoir enregistré que 48,9 points en décembre dernier.



Les fabricants enregistrent la première augmentation du nombre de leurs commandes domestiques et étrangères depuis 5 mois, entraînant une augmentation de la production.



Ces bons résultats montrent que les conditions de production et d’affaires dans le secteur manufacturier se sont améliorées.

Le PMI est un baromètre économique qui mesure le niveau d’activité des entreprises dans le secteur manufacturier. Des résultats supérieurs à 50 souvent indiquent une expansion du secteur, alors que des valeurs inférieures à 50 révèlent une contraction.



Mis à disposition chaque mois par S&P Global, l’indice PMI aide les décideurs à orienter leurs politiques économiques, et les entreprises à formuler leurs stratégies à partir d’indices concrets sur l’état et les fluctuations du secteur.



Commentant ces résultats, Andrew Harker, économiste en chef chez S&P Global Market Intelligence, a souligné que «c’est un bon début d’année pour l’industrie manufacturière vietnamienne avec une augmentation du nombre de nouvelles commandes. Cependant, la demande reste fragile. Le ralentissement de l’économie mondiale et les inquiétudes concernant le recul de la demande mondiale affectent encore les fabricants.». – CPV/VNA