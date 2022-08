Le Premier ministre Pham Minh Chinh inspecte l'état de l'usine d'engrais azotés Ha Bac. Photo: VNA



Bac Giang (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu le 13 août une séance de travail avec la Société par actions d'engrais azotés et de produits chimiques Habac (Hanichemco, relevant du Groupe chimique national) dans la province de Bac Giang (Nord).



La séance de travail a été consacrée à la résolution de difficultés existant depuis des années concernant le projet d'agrandissement et d'augmentation de la capacité de l'usine d'engrais azotés Ha Bac.



A cette occasion, le Premier ministre est allé examiner une chaîne de l’usine qui avait été construite pendant les années 1960 et dont de nombreux équipements se sont détériorés. Il a également contrôlé une autre chaîne de l’usine qui a été mise en service en 2015 avec une capacité annuelle de 500.000 tonnes. Bien qu'elle soit en opération depuis sept ans, certains éléments auxiliaires sont toujours inachevés car l'entrepreneur s'est retiré du projet.



Selon le Groupe chimique national du Vietnam (Vinachem), le projet d'agrandissement et d'augmentation de la capacité de l'usine d'engrais azotés Ha Bac est l'un des 12 projets déficitaires et faibles du secteur de l'industrie et du commerce.



Lors de la séance de travail, le Premier ministre a souligné l’importance de la restructuration pour un meilleur développement de l’usine. Il a insisté sur la nécessité de restructurer et diversifier les produits, d’améliorer la productivité du travail, de construire une usine verte, propre et durable.



Le Premier ministre a demandé à l'entreprise de réviser l'ensemble de son processus de production pour résoudre rapidement les problèmes environnementaux, ainsi que les problèmes concernant les chaînes de production pour un fonctionnement moderne, propre et vert. -VNA