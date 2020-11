Hanoi, 2 novembre (VNA) - La République de Corée souhaite porter le partenariat avec le Vietnam au niveau stratégique intégral, a déclaré lundi 2 novembre à Hanoï le président de l’Assemblée nationale sud-coréen Park Byeong-seug au Premier ministre Nguyên Xuân Phuc.

L’objectif est de stimuler la coopération bilatérale et de mieux combattre la crise de Covid-19, a-t-il expliqué.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc reçoit le président de l’Assemblée nationale sud-coréen Park Byeong-seug. Photo : VNA

Aux fins de renforcer la confiance politique, Nguyên Xuân Phuc a demandé au dirigeant sud-coréen de diversifier les canaux de communication entre les deux pays.

Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam soutient le multilatéralisme et prône une politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de coopération, de paix, de développement et de diversification et d’intégration internationale profonde, et souhaite continuer de développer davantage le partenanriat de coopération stratégique avec la République de Corée.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a suggéré de porter le commerce bilatéral entre le Vietnam et la République de Corée à 100 milliards de dollars contre 68 milliards de dollars en 2019.

Le gouvernement vietnamien réservera son meilleur accueil aux entreprises sud-coréennes, a-t-il affirmé les appelant à intégrer les entreprises vietnamiennes dans leurs chaînes de production et à les faire bénéficier des transferts technologiques.

Il souhaite que Séoul retire certaines conditions imposées aux prêts à taux préférentiels et augmente le montant de ses aides publiques au développement.

Nguyên Xuân Phuc a demandé à Park Byeong-Seug de renouveler le mémorandum sur l’envoi de travailleurs vietnamiens en République de Corée, qui a expiré en mars 2020 et d’aider les Vietnamiennes qui ont épousé des ressortissants Sud-Coréens de s’intégrer à la culture locale.

S’agissant de la coopération internationale, la République de Corée accorde son plein soutien à la présidence vietnamienne de l’ASEAN en 2020 et à la coordination vietnamienne des relations ASEAN-République de Corée 2021-2024.

Nguyên Xuân Phuc a aussi appelé Séoul à soutenir la position pacifique du Vietnam et de l’ASEAN dans la résolution des litiges en Mer Orientale.

Exprimant ses remerciements au gouvernement vietnamien pour avoir facilité l'entrée des citoyens sud-coréens au Vietnam au milieu de la pandémie de COVID-19, Park Byeong-Seug a suggéré que le Vietnam mette bientôt en place un processus d'entrée rapide pour les citoyens des deux pays. Il espère également que certaines routes aériennes internationales entre les deux pays seront bientôt reprises.

Le président de l'Assemblée nationale sud-coréen, Park Byeong-Seug, a affirmé que la République de Corée considérait le Vietnam comme un partenaire clé dans sa nouvelle politique vers le Sud, et l'un des partenaires les plus importants de l'ASEAN.

Il a ajouté que certaines banques sud-coréennes attendent avec impatience de recevoir des licences pour faire des affaires au Vietnam afin de pouvoir soutenir les entreprises sud-coréennes ici. -VNA