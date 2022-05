Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit Brendan Duval, PDG du groupe Glenfarne . Photo : VNA

Lors de sa rencontre avec le PDG du fonds Warburg Pincus, Charles Kaye, le Premier ministre Chinh a noté qu'à l'avenir, il est nécessaire d'améliorer l'efficacité du financement et de se concentrer sur les domaines clés qui peuvent stimuler d'autres domaines.Il a souligné que le Vietnam investit des efforts dans le développement d'infrastructures stratégiques, notamment les infrastructures numériques et de transport, la transformation numérique, la lutte contre le changement climatique, le marché des capitaux et la transition numérique, appelant le Fonds à promouvoir les sources d'investissement au Vietnam dans ces domaines.Clarifiant les questions de préoccupation de Warburg Pincus telles que la capacité de coopération des entreprises vietnamiennes, la stabilité macro-économique, les infrastructures et la logistique, le Premier ministre a affirmé que le gouvernement vietnamien est prêt à dialoguer avec les entreprises afin de répondre à leurs questions et de les aider à fonctionner avec succès dans le pays, ce qui montre la confiance mutuelle, la sincérité, le sens des responsabilités et la coopération gagnant-gagnant.Il a également demandé aux entreprises, dont Warburg Pincus, de mettre pleinement en œuvre leurs engagements et de se mettre directement en contact avec les ministères et secteurs concernés du Vietnam pour promouvoir les investissements.Charles Kaye a félicité le Vietnam pour son succès à surmonter la pandémie de COVID-19 au cours des deux dernières années, notant que son Fonds prévoyait d'augmenter les investissements au Vietnam et aiderait le pays à se développer fortement à l'avenir.Recevant Brendan Duval, PDG du groupe Glenfarne, le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est félicité de l'intérêt du groupe pour la transition énergétique au Vietnam, et a déclaré que le Vietnam est sur le point de publier le plan de développement de l'électricité VIII, qui comprend des ajustements à la planification du développement des centrales électriques au GNL le long de la route des provinces côtières du pays. Il espère que le groupe investira dans l'énergie propre au Vietnam.Brendan Duval, pour sa part, a déclaré que le groupe exploite des usines de GNL modernes et flexibles dans le monde entier, et qu'à long terme, il espère contribuer à la transition énergétique au Vietnam.- VNA