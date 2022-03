Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a discuté mardi 1er mars avec le directeur général d’Adidas, Kasper Rorsted au téléphone des mesures visant à promouvoir les activités du groupe dans le pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Il a félicité le bilan d’Adidas en 2021 malgré les nombreux défis causés par la pandémie de Covid-19, ce qui démontre la coopération étroite et efficace entre les agences gouvernementales et les localités vietnamiennes et les investisseurs étrangers dans un esprit de "bénéfices harmonisés et de risques partagés".



Le chef du gouvernement vietnamien a proposé qu’Adidas crée des conditions permettant aux entreprises vietnamiennes de s’intégrer plus profondement aux chaînes d’approvisionnement mondiales du groupe.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également demandé que le groupe continue de bien promouvoir la responsabilité sociétale de l’entreprise, en garantissant le bien-être et les conditions de travail des employés vietnamiens.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de son entretien téléphonique

Il a exprimé son espoir que le groupe contribuera à promouvoir les relations de coopération économique, commerciale et d'investissement du Vietnam avec l'Allemagne et l'Union européenne.

Pour sa part, Kasper Rorsted a remercié le Premier ministre et les agences gouvernementales vietnamiennes pour leur soutien au groupe pour faire face aux difficultés liées à la pandémie et reprendre ses opérations au Vietnam.



Il a déclaré qu’Adidas apprécie hautement les engagements du gouvernement vietnamien en faveur du développement durable, de la croissance verte et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, identifiant le Vietnam comme un centre de production important et une destination attractive pour les investisseurs allemands et européens.



Dans les temps à venir, le groupe poursuivra ses efforts pour saisir et concrétiser les opportunités de développement du Vietnam telles que suggérées par le Premier ministre. – VNA