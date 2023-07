Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé lundi 10 juillet à Hanoi au chef du département de recherche sur les politiques du Parti libéral démocrate du Japon (LDP), Hagiuda Koichi, que le Vietnam considère toujours le Japon comme un partenaire stratégique de première importance et à long terme.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) serre la main du chef du département de recherche sur les politiques du LDP, Hagiuda Koichi, à Hanoi, le 10 juillet. Photo : VNA

Recevant le responsable japonais en quatrième visite au Vietnam qui devrait contribuer à promouvoir le développement substantiel et efficace du partenariat stratégique étendu Vietnam-Japon, le dirigeant vientamien a rappelé son déplacement au Japon en mai dernier où il est invité à participer au Sommet du G7 élargi et a eu un entretien très fructueux avec le avec son homologue japonais Kishida Fumio.

Le chef du gouvernement a déclaré que cette année marque le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon. Au cours des 50 dernières années, les relations Vietnam-Japon se sont développées de manière forte, globale et substantielle dans tous les domaines avec une confiance politique élevée.

Actuellement, le Japon est un partenaire économique de premier rang du Vietnam, le premier partenaire pour l’aide publique au développement (APD), le deuxième pour le travail, le troisième pour l’investissement et le tourisme et le quatrième pour le commerce, a-t-il indiqué.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam soutient le rôle du Japon sur la scène internationale et demandé au Japon de soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre des programmes et initiatives proposés par le Japon liés à la transformation numérique, à la croissance verte, à l’économie circulaire et à l’économie du partage.

Il a espéré que le Japon continuerait à soutenir le Vietnam dans l’industrialisation, la modernisation, la construction d’une économie indépendante, et l’intégration internationale profonde, l’objectif étant de faire du Vietnam un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire élevé d’ici 2030 et un pays développé à revenu élevé d’ici 2045 ; à fournir des APD de nouvelle génération au Vietnam pour le développement des infrastructures et la formation des ressources humaines, deux des trois percées stratégiques que le pays est en train de réaliser.

Le chef du gouvernement a également exhorté les deux pays à renforcer les échanges et contacts de haut niveau, à promouvoir la coopération décentralisée, le tourisme et les échanges entre les peuples, à renforcer la coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité, à promouvoir l’investissement, le transfert de technologie.

Il a proposé au Japon d’aider les entreprises vietnamiennes à participer plus profondément à la chaîne de valeur mondiale, d’envisager d’ouvrir son marché aux fruits vietnamiens, de faciliter la vie de la communauté vietnamienne au Japon, de continuer à assiter le Vietnam dans la formation des cadres, et de renforcer les échanges d’étudiants entre les deux pays.

Hagiuda Koichi s’est dit entièrement d’accord avec les propos du Premier ministre Pham Minh Chinh; affirmant la volonté du Japon de continuer à amener le partenariat stratégique étendu Vietnam-Japon vers de nouveaux sommets.

Le Japon aidera les entreprises vietnamiennes à rejoindre la chaîne d’approvisionnement mondiale, encouragera les entreprises japonaises à continuer d’accroître leurs investissements au Vietnam, déployera ses engagements en matière de fourniture d’APD au Vietnam et soutiendra le Vietnam dans la formation des ressources humaines, y compris un accueil élargi des stagiaires, a-t-il déclaré.

Le responsable japonais a également indiqué que son pays soutiendra le Vietnam dans la transformation numérique, la transformation verte, en réalisant l’objectif de réduire les émissions nettes à zéro d’ici 2050. Il a demandé au Vietnam de continuer de créer des conditions plus favorables pour que les entreprises japonaises au Vietnam.

Notant un développement heureux des relations Japon-ASEAN, il a espéré que le Vietnam concourira et jouera un rôle plus important dans les relations Japon-ASEAN, et que dans un avenir immédiat, le Vietnam soutiendra et participera activement au prochain Sommet spécial Japon-ASEAN.

Lors de la réception, les deux parties ont également discuté de certaines questions régionales et internationales d’intérêt commun dont le soutien de la position du Vietnam et de l’ASEAN sur la question de la Mer Orientale, le maintien de la liberté et de la sécurité de navigation et de survol, le règlement pacifique des différends sur la base du droit international, la pleine mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et l’acheminement vers un Code de conduite (COC) efficace et substantiel conformément au droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982). – VNA