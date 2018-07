Hanoi, 9 juillet (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a affirmé que le Vietnam attache de l'importance à ses relations avec les Etats-Unis lors d'une réception pour le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo le 9 juillet à Hanoi.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo le 9 juillet à Hanoi. Photo : VNA

Le Vietnam souhaite que les liens bilatéraux continuent à se développer de manière pratique et efficace, contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde en général, a-t-il dit.

Le chef de la diplomatie américaine, qui effectue sa première visite au Vietnam, a confirmé que son pays prend en considération les relations de partenariat intégral avec le Vietnam, et s’engage à poursuivre ses efforts pour promouvoir ces relations dans les années à venir. Il a transmis les salutations du président américain Donald Trump au Premier ministre Nguyan Xuan Phuc.

Les deux parties se sont réjouies du développement des relations bilatérales dans tous les domaines, y compris la politique, la diplomatie, l’économie et le commerce, la sécurité, la défense et le règlement des conséquences de la guerre.

Elles ont convenu d'accorder la priorité à l'augmentation des échanges de délégations et de rencontres de haut niveau.



Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a affirmé que les relations économiques et commerciales continuent d'être un moteur pour les relations bilatérales, notant avec joie les récents développements positifs de la coopération dans ce domaine.

Les deux parties ont été satisfaites du succès du projet de désintoxication de la dioxine à l'aéroport de Da Nang. Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a réaffirmé l'engagement des Etats-Unis à mettre en œuvre un projet similaire à l'aéroport de Bien Hoa, dans la province de Dong Nai (Sud).

Concernant les questions régionales et internationales d'intérêt commun, y compris la question en mer Orientale, Mike Pompeo, a réaffirmé la position des Etats-Unis d'appuyer le règlement pacifique des différends sur la base du droit international, y compris la Convention de 1982 sur le droit de la mer, la mise en œuvre complète de la Déclaration sur la conduite des parties en mer Orientale pour s’orienter vers la finalisation d'un code de conduite en mer Orientale.

Les deux parties ont convenu de renforcer le partenariat stratégique ASEAN-États-Unis d'une manière plus pratique et plus efficace. Mike Pompeo a déclaré qu'il soutenait le rôle central de l'ASEAN dans la région indo-pacifique.

Le dirigeant vietnamien a salué les récents efforts déployés par les parties concernées pour accélérer le processus de paix et de dénucléarisation sur la péninsule coréenne, affirmant que le Vietnam continuera à être un membre actif et responsable de la communauté internationale dans ce processus. -VNA