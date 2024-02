Photo : VNA

Hanoï, 7 février (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a récemment publié une dépêche visant à améliorer la connectivité logistique pour stimuler la consommation et l'exportation de produits agrico-sylvicoles et aquatiques, les considérant comme l'une des tâches clés du développement agricole et rural.Dans le cadre de cette mission, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural (MARD) se voit confier la tâche d'orchestrer les efforts de collaboration avec les ministères, agences et autorités locales concernés pour soumettre rapidement au Premier ministre un projet visant à développer les services logistiques, à améliorer la qualité et la compétitivité des produits agricoles jusqu’en 2030 avec une vision à l'horizon 2050.Il doit également s'associer avec les localités pour revoir et compléter l’aménagement des centres de services logistiques adaptés spécifiquement aux produits agricoles, se coordonner avec le ministère de l'Industrie et du Commerce pour organiser des cours de formation sur la logistique, les chaînes d'approvisionnement, les chaînes logistiques des produits agricoles en particulier, pour les responsables de l'État et de la gestion locale, les entreprises et les coopératives opérant dans le secteur agricole.Le MARD est également chargé de collaborer avec le ministère de l'Industrie et du Commerce et celui des Affaires étrangères pour concrétiser le contenu de la déclaration commune Vietnam-Chine et les documents de coopération signés sur la coopération agricole, l'ouverture des marchés de produits agricoles, la diversification des canaux de distribution traditionnels à travers les marchés de gros, les centres de services logistiques des produits agricoles aux postes frontières et créer des conditions favorables au commerce de produits agricoles via les canaux officiels via les plateformes de commerce électronique.