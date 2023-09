Washington (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 19 septembre à Washington la secrétaire américaine au Commerce Gina Raimondo, dans le cadre de son voyage aux États-Unis pour assister au débat général de haut niveau de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la secrétaire américaine au Commerce Gina Raimondo. Photo: VNA



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré au Département américain du Commerce de reconnaître bientôt le statut d'économie de marché du Vietnam et de continuer à prêter attention à la promotion des relations économiques et commerciales bilatérales, en encourageant particulièrement les entreprises américaines dans le secteur des hautes technologies à faire des affaires au Vietnam, en augmentant les échanges de délégations et en partageant des expériences.



Il a également invité les deux parties à réaliser des percées dans la coopération en matière scientifique et technologique, d'innovation, d'éducation et formation, à promouvoir fortement la coopération dans la lutte contre le changement climatique, la croissance verte et le développement des énergies renouvelables.



La secrétaire américaine au Commerce Gina Raimondo a déclaré, de son côté, que les entreprises américaines étaient très intéressées par la recherche d’opportunités commerciales et d'investissement au Vietnam, espérant qu’après la fin des discussions du Cadre économique indo-pacifique pour la prospérité (IPEF), les entreprises et les fonds d'investissement investiraient massivement au Vietnam.



Le chef du gouvernement vietnamien a proposé aux États-Unis d’ouvrir davantage leur marché aux produits vietnamiens tels que l'électronique, le textile, les chaussures, les produits agricoles et les fruits frais, et de travailler ensemble pour maintenir le commerce bilatéral en croissance, en tenant compte des intérêts des entreprises vietnamiennes, en ne recourant pas aux instruments de défense commerciale contre les produits vietnamiens, sur la base de la garantie de l'équilibre, de l'équité et du bénéfice mutuel.



Gina Raimondo a affirmé l'importance de l'établissement par les deux pays d'un cadre de partenariat stratégique intégral et assuré qu'elle travaillerait pour que les États-Unis reconnaissent bientôt le statut d'économie de marché du Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la représentante américaine au Commerce, Katherine Tai. Photo: VNA



Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh, qui a également rencontré la représentante américaine au Commerce, Katherine Tai, a suggéré aux deux parties de se coordonner activement pour concrétiser rapidement les accords des hauts dirigeants des deux pays.



Il a suggéré que les États-Unis donnent la priorité à l’accélération de la feuille de route pour reconnaître le statut de l'économie de marché du Vietnam et ouvrent davantage leur marché aux produits vietnamiens...



De son côté, Katherine Tai a affirmé que les États-Unis considéraient toujours le Vietnam comme un partenaire important dans la région, souhaitant continuer à promouvoir la coopération économique et commerciale bilatérale.



Le bureau du représentant américain au Commerce contribuera à la promotion continue des relations entre les deux pays dans les temps à venir, a-t-elle affirmé, espérant que le Vietnam continuerait de participer et de soutenir les efforts visant à conclure bientôt les discussions sur l’IPEF, dans l’intérêt commun des pays et des peuples. -VNA