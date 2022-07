Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors de la conférence nationale organisée le 21 juillet dans le but d’étudier et de vulgariser les contenus de la Résolution du 5e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam (13e mandat). Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l’importance de continuer à rénover et à perfectionner les politiques et lois foncières, à lever rapidement les obstacles dans la gestion et l'utilisation des terres, lors de la conférence nationale organisée le 21 juillet en ligne et en présentiel dans le but d’étudier et vulgariser les contenus de la Résolution du 5e Plénum du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (13e mandat).

Cela vise à assurer l'harmonie des intérêts de l'Etat, des habitants et des entreprises ; améliorer la compétitivité, utiliser efficacement les ressources foncières, créer de nouvelles ressources, en vue de devenir un pays industrialisé moderne à revenu intermédiaire élevé d'ici 2030 et un pays développé et à revenu élevé d'ici 2045, a déclaré Pham Minh Chinh.

Lors de son 5e Plénum, le CC du Parti du 13e mandat a promulgué une nouvelle Résolution intitulée « Continuer à rénover et perfectionner les institutions, les politiques, améliorer l'efficacité et l'efficience de la gestion et l'utilisation des terres, créer la motivation pour faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé » (Résolution n° 18-NQ/TW du 16 juin 2022 du CC du Parti).

Pham Minh Chinh a indiqué que les positions, politiques, lois foncières étaient particulièrement importantes pour la stabilité et le développement durable du pays. Une bonne gestion foncière favorisera la libération des ressources pour le développement du pays.

La résolution est une grande orientation pour le perfectionnement des institutions et des politiques foncières, dans laquelle l'accent est mis sur la modification de la Loi foncière de 2013 et d'autres lois connexes, ce pour contribuer à assurer la synchronisation, optimiser le potentiel et la valeur des ressources foncières, et lutter contre la corruption, la spéculation et l’utilisation abusive des terres.

La résolution abolit le cadre de prix des terrains et exige en même temps un mécanisme et une méthode pour déterminer les prix des terrains selon les principes du marché, stipulant les fonctions, les tâches et les responsabilités de l'agence chargée de la détermination des prix des terrains, a indiqué le chef du gouvernement.

La résolution exige le perfectionnement des réglementations pour assurer l'ouverture et la transparence, notamment l'ouverture et la transparence de l’information sur les prix des terrains, le paiement via la banque, le traitement strict des violations...

Le président de la Commission économique du Comité central du Parti, Trân Tuân Anh. Photo: VNA



Lors de cette conférence, le président de la Commission économique du Comité central du Parti, Trân Tuân Anh, a présenté la Résolution N°19-NQ/TW datant le 16 juin 2022 du CC du Parti du 13e mandat sur l’agriculture, l'agriculteur et la campagne jusqu’en 2030 et sa vision à 2045.

Cette résolution a mis en évidence les grandes réalisations de l'ensemble du Parti et du peuple après près de 15 ans de mise en œuvre de la résolution 26-NQ/TW, selon laquelle, l'agriculture continue de se développer fortement et d'affirmer sa position importante en tant que pilier de l'économie qui assure fermement la sécurité alimentaire nationale. -VNA