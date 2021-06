Hanoï, 30 juin (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 29 juin une réunion thématique gouvernementale sur la construction du droit, visant à examiner, lever rapidement les obstacles sous forme de mécanismes et de politiques et perfectionner des institutions afin de mieux servir les citoyens et les entreprises.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réunion. Photo : VNA



Lors de la réunion, les membres du gouvernement ont discuté et approuvé plusieurs projets de loi et de décrets, dont un projet de résolution du gouvernement sur les politiques visant à soutenir les travailleurs et les employeurs confrontés à des difficultés en raison de COVID-19.

Le gouvernement a évalué la mise en œuvre du programme de renforcement des lois au cours des six premiers mois de l'année et a défini des orientations et des tâches sur le terrain pour les six prochains mois.

En conclusion de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que la réforme et l'achèvement des institutions sont l'une des têches importantes annuelles.

Tout en saluant les efforts des ministères et des secteurs dans les travaux de construction du droit, le Premier ministre a souligné qu'un certain nombre de lacunes et de problèmes subsistent. Il a demandé aux ministères et aux agences de poursuivre le travail d'élaboration des lois sur la réforme et de se coordonner plus étroitement avec les ministères, les secteurs et les organes concernés de l'Assemblée nationale.

Le chef du gouvernement a souligné que les ministres et les chefs d'agences ministérielles ainsi que les présidents des comités populaires des villes et des provinces doivent directement diriger, instruire, surveiller et superviser les travaux d'élaboration et d'application des lois.

Concernant le projet de résolution sur les politiques de soutien aux travailleurs et aux employeurs confrontés à des difficultés dues au COVID-19, le Premier ministre a déclaré qu'il doit garantir la fourniture rapide et efficace d'un soutien aux bonnes personnes, répondant aux besoins de la majorité des personnes touchées et à la demande de la réalité.- VNA