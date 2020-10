Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors de la cérémonie marquant le 90e anniversaire de la fondation de l’Union des agriculteurs du Vietnam. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Une cérémonie a eu lieu le 11 octobre à Hanoï en présence du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, marquant le 90e anniversaire de la fondation de l’Union des agriculteurs du Vietnam.



A cette occasion, le Comité central de l’Union des agriculteurs du Vietnam a également organisé son 5e Congrès d’émulation patriotique et obtenu l’Ordre Ho Chi Minh du président du Vietnam.



Le secrétaire général du Parti et président vietnamien Nguyen Phu Trong a envoyé des fleurs pour féliciter l’Union des agriculteurs du Vietnam.



Dans son discours, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a déclaré apprécier les efforts et contributions importantes des agriculteurs et de l'Union des agriculteurs du Vietnam à la Révolution nationale.



Il a souligné que les réalisations importantes du secteur de l’agriculture et du développement rural avaient contribué au maintien de la sécurité alimentaire nationale, à l’édification de la Nouvelle Ruralité, à la garantie de la sécurité politique et de l’ordre social, au renforcement du statut du Vietnam sur la scène internationale.



Le chef du gouvernement a déclaré que l'agriculture, les agriculteurs et les zones rurales occupaient une position stratégique dans le processus d’industrialisation et de modernisation du pays, de développement et de défense de la Patrie...



Outre les réalisations, il a indiqué que la problématique des marques restait l'une des limites de l'agriculture vietnamienne. L'investissement dans l'agriculture dans les régions montagneuses et reculées laisse encore à désirer, a-t-il constaté, ajoutant que l’écart entre les zones urbaines et rurales, et entre les régions, était également une question qui demandait plus d'attention à l'avenir.



Le Premier ministre a demandé aux agriculteurs et à leur Union d’adopter des réformes pour promouvoir fortement leur rôle et s’adapter aux exigences de la nouvelle situation. Il a en outre insisté sur la nécessité de renforcer la formation professionnelle, de bien organiser les activités de conseil et les services de soutien aux agriculteurs pour leur fournir rapidement de nouvelles connaissances sur les sciences et les technologies. Il a également appelé à généraliser les modèles performants dans l’agriculture...



Lors de la cérémonie, au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a décerné l’Ordre Ho Chi Minh du président du Vietnam au Comité central de l'Union des agriculteurs du Vietnam pour ses nombreuses contributions au développement national.



Le président du Comité central de l'Union des agriculteurs du Vietnam, Thao Xuan Sung, a remis l’Ordre du Travail de troisième classe du président du Vietnam à 14 agriculteurs exemplaires.-VNA