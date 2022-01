Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité dimanche 30 janvier le Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie et le Département de la prévention et de la lutte anti-incendies et du sauvetage du ministère de la Sécurité publique à l’occasion de la Fête du Nouvel An lunaire (Têt).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh inspecte la garde d'honneur lors de la cérémonie de bienvenue organisée en son honneur. Photo : VNA



Le chef du gouvernement a salué les efforts et les réalisations des deux départements au cours des dernières années. L’année dernière, en plus des tâches régulières, ils ont contribué à l’organisation réussie du 13e Congrès national du Parti, des élections de la XIVe législature de l’Assemblée nationale et des conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2016-2021, et à consolider l’ensemble du système politique.

En particulier, lors de la quatrième vague d’infections au Covid-19, les forces de sécurité publique en général et de cybersécurité et de prévention et de contrôle de la criminalité de haute technologie et les forces de prévention et de lutte anti-incendies et de sauvetage, en particulier, ont été en première ligne de la lutte contre l’épidémie. Ils ont participé au développement de la technologie de prévention et de contrôle de l’épidémie, contribuant au maintien de la stabilité politique ainsi qu’à la garantie de l’ordre et de la paix sociaux, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également demandé aux deux forces d’être plus actives, flexibles et créatives dans l’exécution des tâches. Elles doivent améliorer la formation des ressources humaines pour répondre aux exigences et aux tâches croissantes et investir dans la science et la technologie, les installations et les compétences professionnelles dans le nouveau contexte, a-t-il souligné.

Il est nécessaire de renforcer la science de la gestion et la coordination entre les forces, en mobilisant la force de toute la société pour assurer la cybersécurité, la prévention et la lutte contre la criminalité de haute technologie, la prévention et la lutte contre les incendies, et de continuer la réforme administrative.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux forces de sécurité publique de rester prêtes 24 heures sur 24 pendant le Nouvel An lunaire afin que les gens passent des vacances du Têt saines, sûres et heureuses.

Il a affirmé que les dirigeants du Parti et de l’État prêtent toujours attention aux forces de sécurité publique populaire et s’est dit convaincu qu’avec leurs glorieuses traditions, les deux départements vont accomplir de plus grandes réalisations en 2022. – VNA