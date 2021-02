Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc offre des bâtons d’encens en mémoire du secrétaire général Le Duan. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – A l’approche du Nouvel An lunaire 2021, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc est allé le 2 février rendre hommage à des défunts dirigeants du Parti et de l’Etat à leur domicile respectif.



Le chef du gouvernement a offert des bâtons d’encens en mémoire des secrétaires généraux Le Duan (1907-1986), Truong Chinh (1907-1988), Do Muoi (1917-2018), Le Kha Phieu (1931-2020); du Premier ministre, président du Conseil des ministres Pham Van Dong (1906-2000); ainsi que du général d’armée Vo Nguyen Giap (1911-2013).