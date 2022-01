Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite et formulé ses vœux lundi 24 janvier à Hô Chi Minh-Ville aux familles des anciens dirigeants du gouvernement et offert de l’encens à leur mémoire.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rend hommage au Premier ministre Phan Van Khai. Photo : VNA

Le chef du gouvernement a offert de l’encens au président du Conseil des ministres Pham Hung et au Premier ministre Vo Van Kiêt dans leur résidence privée dans le 7e quartier, 3e arrondissement, exprimant ses sentiments et son appréciation distinguée de leurs mérites dans l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie.

Le président du Conseil des ministres Pham Hung est un communiste loyal et indomptable, un excellent élève du Président Hô Chi Minh, un dirigeant de grand prestige de notre Parti, de notre État et de notre peuple, un enfant éminent de la nation vietnamienne, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le Premier ministre Vo Van Kiêt est un homme qui ose penser et faire, qui a une vision et une aspiration à développer le pays et qui a de grandes décisions telles que la construction de la ligne de transmission de 500 KV, l’amélioration des infrastructures et la lutte contre les changements climatiques et les affaissements dans le delta du Mékong, la stabilisation de la vie des habitants des villages de pêcheurs, a-t-il indiqué.

Le Vietnam va célébrer le 110e anniversaire de la naissance du président du Conseil des ministres Pham Hung et le 100e anniversaire de la naissance du Premier ministre Vo Van Kiêt, a-t-il fait savoir.

Il est allé par la suite offrir de l’encens au Premier ministre Phan Van Khai, dans le district de Cu Chi, rendant hommage au chef du gouvernement de 1997 à 2006 qui avait apporté des contributions importantes à la rénovation des institutions juridiques et à l’intégration internationale du Vietnam, surtour sur le plan économique.

Le chef de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, Nguyên Trong Nghia rend hommage au général Vo Nguyên Giap. Photo : VNA

Le même jour, le chef de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, Nguyên Trong Nghia est allé rendre visite et adresser ses vœux aux familles de l’ancien secrétaire général du Parti Lê Kha Phiêu, aux généraux Vo Nguyên Giap, Lê Duc Anh et Nguyên Chi Thanh.

Il a également inspecté l’état de préparation du combat de la Division 361 de l’armée de défense anti-aérienne et d’aviation à l’occasion de la fête du Nouvel An lunaire du Tigre 2022. – VNA