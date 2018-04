Singapour (VNA) – A l’occasion de sa participation au 32e Sommet de l’ASEAN à Singapour, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a rencontré le 28 avril le président indonésien Joko Widodo et le président birman Win Myint.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (gauche) et le président indonésien Joko Widodo. Photo : VNA



Le Premier ministre vietnamien et le président indonésien se sont réjouis du développement du partenariat stratégique entre leurs pays. Ils ont salué les résultats de la 3e réunion du Comité de coopération bilatérale au niveau de ministres des Affaires étrangères, tenue le 17 avril dernier à Hanoï, dont la volonté commune d’accélérer l’élaboration d’un programme d’action pour le partenariat stratégique entre le Vietnam et l’Indonésie pour la période 2019-2023.Les deux dirigeants ont souligné l’importance de la coopération économique afin de porter rapidement le commerce bilatéral à 10 milliards de dollars. Le président Joko Widodo a salué les propositions du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc sur la signature d’accords de coopération dans le commerce, l’agriculture, la pêche, la sécurité, la défense nationale et la lutte contre la criminalité...Nguyen Xuan Phuc et Joko Widodo ont également discuté des affaires régionales et internationales d’intérêt commun, du soutien mutuel dans des questions liées à la structure régionale, à la sécurité non traditionnelle, à la coopération et à la sécurité en Mer Orientale, à la lutte contre la piraterie et la pêche illégale... Ils ont convenu de continuer de collaborer au sein des forums régionaux et internationaux, l’ASEAN particulièrement.Lors de sa rencontre avec le président birman, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a affirmé le soutien du Vietnam pour le gouvernement birman dans la réconcilitation nationale et l’amélioration du statut du Myanmar sur la scène régionale et internationale.