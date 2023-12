Dubaï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré dimanche 3 décembre à Dubaï des représentants de Copenhagen Infrastructure Partner (CIP) et d’Enteprize Energy Group (EE), deux des principaux groupes énergétiques du Danemark et du Royaume-Uni, en marge de la 28e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit Robert Helms du conseil d’administration du danois CIP et Ian Hatton, président du britannique EE. Photo : VNA

Le partenaire associé de CIP, Robert Helms, et le président d’EE, Ian Hatton, ont informé le dirigeant vietnamien de leurs projets d’énergie éolienne offshore et d’énergies renouvelables, appelant le gouvernement vietnamien à donner instruction aux agences et aux localités de coopérer pour promouvoir leurs projets d’investissement au Vietnam.Ils ont également proposé certains projets ayant un potentiel de coopération, affirmant que les groupes sont prêts à aider le Vietnam à mettre en œuvre le plan de mobilisation des ressources du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) et le plan du pays visant à zéro émission nette d’ici 2050.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les activités commerciales efficaces du groupe, notamment des projets de développement d’énergie éolienne offshore au Vietnam.Il a déclaré que CIP et EE possédaient de l’expérience et des capacités dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier de l’énergie éolienne offshore et des énergies nouvelles, ce qui est très adapté aux politiques et au potentiel de développement du Vietnam.Il a déclaré que depuis la COP26, le Vietnam avait déployé des mesures globales pour mettre en œuvre ses engagements, ajoutant que dans les temps à venir, le Vietnam se concentrerait sur la promotion de l’achèvement des infrastructures stratégiques, de la transition énergétique verte, des énergies renouvelables et de la transformation numérique pour atteindre l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050 et développer une économie verte et durable.Le chef du gouvernement a demandé aux groupes énergétiques de se coordonner étroitement avec les ministères, agences et localités vietnamiennes pour mettre en œuvre efficacement leurs projets au Vietnam.Il a exprimé l’espoir que les deux groupes continueront à partager leurs expériences et à soutenir le Vietnam dans la formation des ressources humaines, l’amélioration des mécanismes et des politiques, la capacité de gestion, la recherche et l’application des technologies pour promouvoir le développement des énergies renouvelables et la transition énergétique.Le Vietnam s’engage à créer des conditions favorables pour les investisseurs étrangers en général et les CIP et EE en particulier pour les affaires à long terme au Vietnam, a-t-il encore indiqué. – VNA