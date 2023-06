Pékin, 26 juin (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré dimanche après-midi, 25 juin, des représentants des bureaux de représentation du Vietnam et de la communauté vietnamienne en Chine, dans le cadre de sa visite officielle en Chine et de sa participation à la 14e Réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial (FEM).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre la communauté vietnamienne en Chine. Photo : VNA

Le Premier ministre Chinh a déclaré que sa visite visait à approfondir les relations traditionnelles et le voisinage entre les deux pays.



Il a approuvé que le Parti et l'État considèrent toujours la communauté des Vietnamiens à l’étranger de plus de 5,3 millions de personnes, y compris en Chine, comme faisant partie intégrante du grand bloc de solidarité nationale, l'un des moteurs et une source de la force de développement du pays.

Photo : VNA



Le Parti et l'État prêtent toujours attention et disposent de mécanismes et de politiques pour aider les Vietnamiens d'outre-mer à obtenir un statut juridique complet, à stabiliser leur vie, à développer leur économie, à se conformer à la loi et à s'intégrer dans le pays d'accueil, a-t-il ajouté.



Le chef du gouvernement a exprimé son espoir que le peuple vietnamien en Chine continuera à servir de passerelle pour l'amitié traditionnelle et le partenariat de coopération stratégique intégral entre les deux nations.

Photo : VNA



Il a également déclaré qu'il apporterait des contributions plus substantielles et plus efficaces à la cause de l'édification et du développement du Vietnam.



Concernant les propositions de la communauté, le Premier ministre a demandé aux ministères, secteurs et organismes concernés de disposer prochainement de solutions de réponse.



Selon l'ambassadeur du Vietnam en Chine Pham Sao Mai, environ 43.000 Vietnamiens vivent actuellement en Chine.- VNA