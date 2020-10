Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (premier rang, au milieu) et des personnes exemplaires du mouvement. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 10 octobre, au siège du gouvernement, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a eu une rencontre avec 203 personnes exemplaires du mouvement d’émulation “Mobilisation auprès des masses”.



Le mouvement d'émulation «Mobilisation auprès des masses» a été lancé en 2009. Au cours des 10 dernières années, plus de 900.000 modèles et personnes exemplaires de ce mouvement dans tous les domaines de la vie sociale ont été récompensés.



Lors de la rencontre, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a déclaré que la mobilisation auprès des masses jouait un rôle particulièrement important car elle aidait à comprendre les habitants et à gagner leur confiance et leur soutien.



Le Premier ministre a suggéré que le travail de mobilisation auprès des masses adopte des réformes pour une meilleure performance dans les temps à venir.



Lors de la réunion, le chef du gouvernement a remis des certificats de mérite du Premier ministre aux collectifs et aux individus exceptionnels dans le travail de mobilisation auprès des masses. -VNA