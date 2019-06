Photo : VNA



Hanoï (VNA) – A l’occasion du 94e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire du Vietnam (21 juin), le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a eu le 19 juin à Hanoï une séance de travail avec le Comité permanent de l’Association des journalistes du Vietnam.



Au nom des dirigeants du Parti et de l’Etat, Nguyen Xuan Phuc a adressé ses meilleurs voeux aux journalistes, reporters, rédacteurs et employés des organes de presse aux quatre coins du pays à l’occasion de la Journée de la presse révolutionnaire du Vietnam. Il a également exprimé sa reconnaissance envers les journalistes vétérans qui avaient eu des contributions importantes au développement de la presse révolutionnaire du Vietnam et, plus largement, à la Révolution vietnamienne.



Le Premier ministre a ensuite déclaré apprécier les contributions des organes de presse au développement national, notamment à la lutte contre la corruption et le gaspillage. Partageant les difficultés des organes de presse en cette nouvelle période, il les a encouragés à promouvoir davantage leurs valeurs fondamentales avec des informations vérifiées, à lutter contre les fausses informations, les informations erronées, nuisibles... Il leur a également conseillé de publier davantage de reportages, d’enquêtes et d’investigations, d’avancer des solutions au service du développement national, d’être plus rapides et dynamiques tout en assurant la vérité...



Le Premier ministre a affirmé que l’Etat et le gouvernement créeraient un nouveau mécanisme pour favoriser le développement de la presse. Pour les missions en 2019 et pour les prochaines années, il a demandé à l’Association des journalistes du Vietnam et aux grands organes de presse de bien appliquer le plan de développement de la presse. Il a demandé au ministère de l’Information et de la Communication de collaborer avec l’Association des journalistes du Vietnam pour traiter les problèmes surgissant dans le processus de réalisation de ce plan.



Selon le journaliste Thuan Huu, vice-président de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central, également président de l’Association des journalistes du Vietnam, cette dernière compte actuellement plus de 24.000 membres. Le journaliste Thuan Huu a également informé le Premier ministre des efforts de l’Association pour améliorer ses activités et contribuer au développement national.



Lors de la séance de travail, Nguyen Duc Loi, directeur général de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), a fait part des difficultés rencontrées par les organes de presse à cause du manque de ressources humaines qualifiées et de l’augmentation des fausses informations. Il a annoncé que la VNA était en train de mettre au point un logiciel pour aider les lecteurs à distinguer le vrai du faux. -VNA