Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 21 octobre au soir Kidong Park, Coordonnateur résident par intérim de l’ONU, et les représentants en chef des organes onusiens au Vietnam, à l'occasion de la Journée des Nations Unies (24 octobre).



Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam apprécie hautement les réalisations de l'ONU depuis sa fondation et son rôle particulièrement important dans la prévention des conflits, le respect du droit international, la promotion du développement durable, la réponse au changement climatique et la protection et la promotion des droits de l'homme.



Pham Minh Chinh a souligné que le Vietnam tient en haute estime le soutien précieux des Nations Unies au cours des quatre dernières décennies. En cette période difficile de la lutte contre le COVID-19, le Vietnam apprécie hautement le soutien pratique et efficace de l'ONU en termes d'équipements médicaux, de conseils et de politiques de prévention et de contrôle de l'épidémie, de redressement et de développement socio-économiques, en particulier l'engagement de fournir au Vietnam 38,9 millions de doses de vaccins cette année à travers le programme COVAX, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (debout) lors de la rencontre. Photo : VNA



Le Premier ministre a suggéré que les organes onusiens encouragent le programme COVAX à continuer de soutenir le Vietnam en matière de vaccin au mieux possible, promeuvent la recherche et la coopération dans la production de vaccins au Vietnam, accordent au Vietnam des fournitures médicales et l’aident à accéder aux médicaments de traitement.Il a également demandé aux Nations Unies d’aider le Vietnam à s'adapter de manière sûre et flexible à l’épidémie et à la contrôler efficacement, à promouvoir la reprise et le développement socio-économiques après la pandémie, à transformer le modèle économique et à assurer la sécurité sociale.Le chef du gouvernement a affirmé que le renforcement de la coopération avec l'ONU et la participation du Vietnam à l'ONU sont une priorité de la politique extérieure du pays. Il a déclaré que le Vietnam continuera d'être un membre actif de l'ONU, contribuant aux efforts conjoints de l'ONU pour répondre aux défis mondiaux et promouvoir la paix et le développement durable. Il a demandé à l'ONU de soutenir le Vietnam dans la réalisation des tâches clés et des percées stratégiques définies par le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam.Les représentants des organes onusiens ont félicité le Vietnam d'avoir contrôlé la 4e vague épidémique et d'avoir une feuille de route d'adaptation sûre, flexible et de contrôle efficace du COVID-19. Ils ont salué la Résolution du gouvernement sur la reprise et l'adaptation en toute sécurité à la pandémie de COVID-19.Ils ont affirmé que l'ONU continuera d'accompagner et de soutenir le Vietnam dans la reprise et le développement économiques, avant de déclarer apprécier le rôle, le statut et les contributions actives du Vietnam au Conseil de sécurité et d’autres mécanismes de l’ONU, contribuant ainsi à la consolidation et à la promotion de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans le monde. -VNA