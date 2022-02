Hanoi, 16 février (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré que les deux Groupes SCG de Thaïlande et Amata Vietnam appliquent la technologie la plus avancée pour un projet de raffinerie et de pétrochimie de plus de 5 milliards de dollars au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et Roongrote Rangsiyopash, président et directeur exécutif du Groupe SCG de Thaïlande. Photo : VNA

Recevant mecredi, 16 février, à Hanoi, Roongrote Rangsiyopash, président et directeur exécutif du Groupe SCG de Thaïlande et Mme Somhatai Panichewa, présidente exécutive d'Amata Vietnam, le Premier ministre s’est réjoui du bon développement du partenariat stratégique Vietnam-Thaïlande dans tous les domaines, notamment dans les relations économiques, commerciales et d'investissement. La Thaïlande a toujours figuré dans le top 10 des pays ayant les relations commerciales et d'investissement les plus importantes avec le Vietnam au cours de ces dernières années.

Selon le Premier ministre, ces performances obtenues en 2021 et au cours des premiers mois de 2022 s’expliquent par les contributions positives du monde des affaires, le soutien des amis et des partenaires internationaux. Le dirigeant vietnamien a remercié les Groupes SCG de Thaïlande et Amata Vietnam pour leur coopération et soutien dans la prévention et le contrôle des épidémies au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam rouvre en toute confiance, continue à mettre en œuvre une adaptation sûre et flexible, et contrôle efficacement l'épidémie, visant une reprise rapide et un développement durable.

Le Premier ministre a hautement apprécié les efforts du Groupe SCG pour promouvoir le projet de complexe pétrochimique du Sud dans la zone industrielle de Long Son, province de Ba Ria - Vung Tau dans le contexte de difficultés générales dues à l'impact de la pandémie.

Le chef du gouvernement a demandé au Groupe SCG de se concentrer et de se coordonner étroitement avec les ministères, les branches et les localités du Vietnam afin que le projet puisse être exploité commercialement conformément au plan, en garantissant la sécurité et l'efficacité.

Il a proposé que le Groupe SCG applique les technologies les plus avancées, les technologies vertes, les technologies propres dans ce projet, et en même temps soutient le Vietnam pour améliorer la capacité de gouvernance et attirer des ressources financières vertes...

Le Premier ministre a proposé de mettre en œuvre prochainement le plan de coopération entre SCG et Amata pour investir dans le parc industriel gazo-pétrolier de Long Son et dans le centre électrique de Long Son, de continuer à développer les activités d'investissement des entreprises selon le sens de la diversification des industries, des domaines et des produits au Vietnam.

M. Roongrote Rangsiyopash et Mme Somhatai Panichewa ont hautement apprécié la direction et l'administration efficaces du gouvernement vietnamien qui a aidé à trouver un équilibre entre l'objectif d'assurer la santé de la population et de développer l'économie. Ils ont déclaré que grâce aux mesures de soutien actives du Vietnam, le Groupe SCG a rapidement surmonté les difficultés causées par l'épidémie pour poursuivre la mise en œuvre du projet au Vietnam.

Le gouvernement vietnamien continuera d'accompagner et de créer des conditions favorables pour que les investisseurs en général, SCG et Amata en particulier, puissent faire des affaires avec succès au Vietnam, a conclu le Premier ministre Pham Minh Chinh. - VNA