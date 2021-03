Cân Tho (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a reçu samedi 13 mars dans la ville de Cân Tho dans le delta du Mékong les partenaires de développement internationaux, les organisations et les donateurs en marge de la 3e conférence sur le développement durable et résilient au changement climatique du delta du Mékong.

En les remerciant d’avoir participé à l’événement, il a souligné que leur coopération restait extrêmement importante pour le Vietnam. Le Vietnam a étudié des cas de plusieurs deltas en Europe et dans d’autres parties du monde et s’est penché sur les modèles, les pratiques et les leçons apprises de nombreux pays, a-t-il fait savoir.Il est important non seulement de stimuler la coopération économique, mais également de favoriser le partage d’expérience dans la réponse au changement climatique en deltas, a poursuivi le chef du gouvernement.Le dirigeant a souligné l’importance des ressources pour le développement du delta du Mékong face aux graves catastrophes naturelles, avant d’exprimer son espoir que les pays partenaires étrangers et les organisations internationales travailleront aux côtés du Vietnam pour créer de nouvelles ressources.Le Premier ministre a également exhorté à élargir davantage le partenariat dans la formation des ressources humaines, les investissements directs étrangers et la protection des rivières, en particulier les zones en aval du Vietnam et les pays de la région qui sont vulnérables aux actions dans les zones en amont.Il a souligné l’importance de la coopération internationale dans la protection des rivières transfrontalières, affirmant qu’il souhaitait recevoir des opinions et s’enquérir de l’expérience d’autres pays.Les représentants des partenaires de développement et des organisations, quant à eux, ont hautement apprécié les efforts du Vietnam pour promouvoir un développement durable et résilient au changement climatique du delta du Mékong par la publication de la résolution n°120/NQ-CP du gouvernement en 2017 et l’organisation de la conférence.Ils ont également démontré un engagement fort à coopérer et à soutenir le Vietnam dans ce domaine.La conférence a examiné trois ans de mise en œuvre de la résolution n°120/NQ-CP du gouvernement en date du 17 novembre 2017 sur le développement durable et résilient au changement climatique du delta du Mékong, qui définit une vision à l’horizon 2100 et des objectifs jusqu’en 2050. – VNA