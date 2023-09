Jakarta (VNA) - Les dirigeants de grandes entreprises indonésiennes, dont Ciputra, Traveloka et Modena, ont évalué le Vietnam comme un marché potentiel et très attractif pour les entreprises souhaitant investir dans les affaires et consommer des biens et produits de qualité, lors de leurs rencontres avec le Premier ministre Pham Minh Chinh en marge du 43e Sommet de l'ASEAN à Jakarta.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit les géants économiques de l’Indonésie à Jakarta. Photo : VNA

Lors des rencontres tenues lundi, 5 septembre, les chefs d'entreprise ont exprimé leur confiance que le développement réussi du partenariat stratégique Vietnam-Indonésie constituera une base solide permettant aux entreprises des deux pays d'élargir leur coopération en matière d'investissement.

Budiarsa Sastrawinata, président de Ciputra et de l'Association d'amitié Indonésie-Vietnam, a remercié le gouvernement vietnamien pour toujours soutenir les projets de sa société dans le pays indochinois.



Après avoir rendu compte des opérations du groupe au Vietnam, il a donné de nouvelles propositions de coopération bilatérale en matière d'investissement dans un avenir proche.



Ciputra est l'une des principales sociétés multiindustrielles d'Indonésie, avec plus de 100 sociétés membres dans le monde entier, opérant dans les domaines de l'immobilier, de la santé, de l'éducation et de l'art, entre autres.



Pendant ce temps, le vice-président exécutif de Modène, Michael Jizhar, a déclaré que le Vietnam constitue un marché important et que le groupe a étendu ses opérations depuis 2018.



Le groupe recherche et développe ses investissements dans la production d'appareils électroménagers, de véhicules électriques et dans le développement des énergies renouvelables au Vietnam, a-t-il ajouté.



Modena est la première marque d'électroménager et d'électronique en Indonésie, avec des produits distribués dans 92 pays à travers le monde.



À son tour, le co-fondateur de Traveloka, Albert Zhang, a qualifié le Vietnam de destination touristique attrayante dans la région et sur le continent et a annoncé ses activités de coopération avec l’Autorité du Tourisme et les localités vietnamiennes pour promouvoir la transformation numérique du tourisme et attirer encore plus de touristes internationaux.



Traveloka, une société propriétaire d'une plateforme d'applications fournissant des services de voyage en ligne, est présente dans six pays d'Asie du Sud-Est avec les principaux marchés opérationnels au Vietnam, en Thaïlande et aux Philippines.



Pour sa part, Pham Minh Chinh a félicité les activités d'investissement réussies des entreprises indonésiennes au Vietnam et a proposé que pour l'extension des certificats d'investissement et l'expansion des investissements, les entreprises se coordonnent étroitement avec les localités et agences concernées telles que le ministère du Plan et de l'Investissement, de recevoir des conseils et un soutien conformément aux dispositions de la loi.



Il a exprimé le souhait que les entreprises favorisent davantage la responsabilité sociale et contribuent à promouvoir l'innovation, l'application de la science et de la technologie et l'augmentation de la productivité du travail, ainsi que la construction et l'amélioration des institutions et des lois.



Dans le secteur immobilier, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam encourageait le développement des segments du logement des travailleurs, du logement social et du logement à faible revenu.



En outre, il a affirmé que le gouvernement vietnamien crée toujours les conditions les plus favorables pour que les investisseurs indonésiens puissent opérer efficacement et durablement dans le pays indochinois. -VNA