Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) reçoit l'envoyé spécial du président américain pour le climat, John Kerry. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 9 septembre à Hanoï l'envoyé spécial du président américain pour le climat, John Kerry, en visite de travail au Vietnam.

Il a exprimé la volonté du Vietnam de coopérer avec les États-Unis dans la réponse au changement climatique d'une manière qui convient aux conditions socio-économiques du Vietnam et répond aux intérêts des deux peuples.

Le chef du gouvernement vietnamien a partagé le point de vue du responsable américain selon lequel le partenariat intégral entre les deux pays était de plus en plus substantiel et stable sur la base du respect de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et du régime politique de chacun.

Il a salué les efforts du président américain Joe Biden et de l'envoyé spécial John Kerry pour contribuer aux efforts mondiaux visant à améliorer la sensibilisation et les actions en matière de réponse au changement climatique.

Soulignant le grand potentiel du Vietnam en matière de développement des énergies renouvelables, Pham Minh Chinh a appelé à l’aide des États-Unis dans ce domaine.

Il a précisé que le changement climatique était un problème mondial nécessitant des solutions mondiales et centrées sur les personnes, alors qu'une transition énergétique juste était nécessaire. Parallèlement, le Vietnam prend des mesures énergiques pour promouvoir la croissance verte et la réponse au changement climatique.

Le chef du gouvernement a demandé aux États-Unis d'encourager les organisations à aider le Vietnam à travers des programmes et des projets concrets tels que ceux visant à prévenir l'affaissement causé par le changement climatique dans le delta du Mékong et à stimuler la transition énergétique.

Pour sa part, John Kerry a déclaré que les États-Unis attachaient continuellement de l'importance aux relations avec le Vietnam ; soutenait le pays pour qu'il joue un rôle proactif dans la région et réponde aux enjeux internationaux, notamment le changement climatique. Il a hautement apprécié l’engagement du Vietnam à atteindre zéro émission nette d’ici 2050.

Les États-Unis continueront à renforcer leur coopération et leur assistance aux pays en développement, dont le Vietnam, pour faire face au changement climatique, en particulier dans le développement d'énergies propres et d'infrastructures durables, la gestion intelligente des ressources en eau et d'autres ressources de l'écosystème, a-t-il ajouté. - VNA