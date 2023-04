Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu lundi 17 avril à Hanoi Jim Yong Kim, vice-président du fonds d’investissement américain Global Infrastructure Partners (GIP) et ancien président de la Banque mondiale (BM).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) et le vice-président de Global Infrastructure Partners (GIP) Jim Yong Kim. Photo: VNA



Le Vietnam est prêt à faciliter l’implantation de GIP dans le pays, a-t-il déclaré, indiquant que le ministères et agences vietnamiens seront chargés d’échanger et de concrétiser le contenu de la coopération avec GIP sur le principe d’efficacité et de praticité, et conformément aux besoins et aux capacités des deux parties.



Le chef du gouvernement a apprécié la contribution de Jim Yong Kim à la promotion des bonnes relations entre la BM et le Vietnam, notamment en fournissant des ressources financières et des conseils sur de nombreuses politiques de développement socio-économique pour le pays.



Il a espéré que dans son nouveau poste, Jim Yong Kim continuera à soutenir le Vietnam dans l’accès aux ressources financières internationales et dans la promotion de projets d’investissement de haute qualité, en particulier dans l’obtention de sources de capitaux auprès de fonds tels que GIP.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné les réalisations importantes que le pays a acquises depuis le lancement du processus de rénovation en 1986.



Il a ainsi évoqué une croissance économique de plus de 8%, un PIB de plus de 400 milliards de dollars, un chiffre d’affaires au commerce de 700 milliards de dollars en 2022, et un environnement des affaires et des investissements sans cesse amélioré ces dernières années.



Pour sa part, le vice-président de GIP a exprimé son admiration pour le développement socio-économique du Vietnam, affirmant que c’est la motivation pour lui et ses associés de renforcer davantage la coopération avec le Vietnam.



GIP s’intéresse à investir dans les domaines des transports, de l’énergie et du numérique, a-t-il dit, révélant qu’il est prêt à investir 1 milliard de dollars au Vietnam.



Le responsable a déclaré qu’il s’attend à ce que le gouvernement vietnamien soutienne GIP et charge ses ministères et agences de travailler avec le fonds pour concevoir une stratégie d’investissement adaptée au Vietnam et réfléchir à des projets de coopération spécifiques.



Le chef du gouvernement vietnamien a salué l’intérêt de GIP à investir dans les infrastructures stratégiques au Vietnam, en particulier les infrastructures de transport, à promouvoir la transformation numérique et la transition verte, à lutter contre les changements climatiques et à mettre en œuvre des accords visant à réduire les émissions à zéro d’ici 2050.

Le Premier ministre a demandé à Jim Yong Kim et à ses associés de fournir des conseils et de concevoir des mécanismes spéciaux permettant au Vietnam d’approcher rapidement et efficacement les ressources en capital dans un esprit de bénéfices harmonisés et de risques partagés.

Il a également espéré que GIP partagera son expérience et ses informations avec le Vietnam et le soutiendra en termes de capital, de technologie, de ressources humaines et de gouvernance. – VNA