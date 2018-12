Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le secrétaire général p.i du Parti libéral-démocrate (LDP) du Japon, Motoo Hayashi. Photo : VNA



Thanh Hoa (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu, le 23 décembre dans la province centrale de Thanh Hoa, Motoo Hayashi, secrétaire général p.i du Parti libéral-démocrate (LDP) du Japon, venu au Vietnam pour assister à la mise en activité commerciale du complexe de raffinage et de pétrochimie de Nghi Son.



Le chef du gouvernement a salué la présence du secrétaire général p.i du LDP à cet événement qui était une illustration de la coopération entre des partenaires vietnamiens et japonais.



Exprimant sa satisfaction devant les avancées du partenariat entre le Vietnam et le Japon, Nguyen Xuan Phuc a déclaré apprécier le rôle du LDP dans le développement des relations bilatérales. Il a demandé au LDP de favoriser les contacts de haut niveau entre les deux pays, ainsi que le renforcement de la coopération bilatérale dans le commerce, l’investissement, la culture…



Motoo Hayashi a tenu en haute estime la mise en activité commerciale du complexe de Nghi Son, avant de se déclarer convaincu que ce projet aboutirait à des succès au bénéfice de l’amitié et de la coopération entre les deux pays.



Le secrétaire général p.i du LDP a promis de poursuivre ses efforts afin d’accélérer le développement substantiel du partenariat stratégique entre les deux nations. -VNA