Wakayama, 30 juin (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a rencontré le 30 juin Nikai Toshihiro, secrétaire général du Parti libéral démocrate (LDP) du Japon et président de l'Alliance parlementaire d'amitié entre le Japon et le Vietnam (JVPA), dans la ville de Kinokawa.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (gauche) et Nikai Toshihiro, secrétaire général du Parti libéral démocrate (LDP) du Japon et président de l'Alliance parlementaire d'amitié entre le Japon et le Vietnam.



Lors de la rencontre, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souligné le fort développement du partenariat stratégique profond entre les deux pays, auquel Nikai Toshihiro et le JVPA ont apporté une contribution significative.



Il a saisi l’occasion pour saluer l’initiative du chef du PDL d’organiser un événement d’échange de lotus dans la préfecture de Wakayama, faisant ainsi du lotus un symbole reliant l’amitié et les cultures du Vietnam et du Japon.



Le Premier ministre a affirmé que le gouvernement vietnamien soutenait et créait des conditions favorables à la promotion de la coopération entre le Vietnam et le Japon au niveau local, y compris une collaboration entre la préfecture de Wakayama et les localités vietnamiennes dans le secteur de l'agriculture.



Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a espéré que Nikai Toshihiro et les autorités de la préfecture de Wakayama soutiendront la coopération avec le Vietnam, maintiendront les échanges de délégations et renforceront les activités de promotion du commerce et des investissements avec ce pays de l'Asie du Sud-Est.



Il a également souhaité que les parties japonaises accordent plus d'attention aux partenariats dans la formation de ressources humaines de haute qualité au Vietnam.



Nikai Toshihiro, pour sa part, a fait l'éloge du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et de la présence de la délégation vietnamienne au sommet de G20, exprimant son espoir que l’entretien entre le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et le Premier ministre Shinzo Abe aboutiraient, contribuant ainsi à renforcer et à développer les relations bilatérales de manière plus concrète et plus efficace.



Outre la diplomatie parlementaire et entre les deux Etats, la diplomatie entre peuples, les échanges culturels et les programmes de coopération entre localités sont essentiels pour promouvoir les relations bilatérales.



Il a suggéré d'organiser des échanges de «jeunes ambassadeurs» pour éduquer les jeunes générations des deux pays sur l'amitié traditionnelle entre les deux peuples.



Au nom de la population locale, le gouverneur de la préfecture de Wakayama, Yoshinobu Nisaka, a souhaité la bienvenue au Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et à la délégation vietnamienne se rendant dans la localité et participant au festival du Lotus Japon-Vietnam.



Il a ajouté que Wakayama avait signé plusieurs accords de coopération avec des localités, des ministères et des secteurs vietnamiens, en particulier avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural dans les domaines de la production agricole.-VNA