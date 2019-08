Photo : VNA

Hanoi, 15 août (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu le 15 août Philippe Le Houerou, directeur général exécutif de la Société financière internationale (SFI), la filiale de la Banque mondiale (BM) spécialisée dans les prêts au secteur privé, à Hanoi.Lors de la réception, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a déclaré que la Société financière internationale, a beaucoup prêté au Vietnam et le gouvernement est très attentif à ses conseils en matière de politique macroéconomique et financière.Il a expliqué à son invité les affaires économiques actuelles du pays: croissance stable, bons indices macroéconomiques et augmentation des investissements étrangers, ajoutant que la collaboration et le soutien de la SFI et de la BM avaient contribué à ces succès.Pour sa part, Philippe Le Houerou a déclaré que le Vietnam était un partenaire approprié avec lequel l'IFC pourrait élargir sa coopération, soulignant l'augmentation récente des activités de l'IFC au Vietnam ainsi que le potentiel important de coopération bilatérale dans le domaine des infrastructures.La SFI peut aider le Vietnam à généraliser l’utilisation des énergies renouvelables, à construire une ligne de transmission électrique et à promouvoir l’utilisation du gaz liquéfié, a déclaré le PDG, ajoutant que la société souhaitait continuer à soutenir le développement des petites et moyennes entreprises vietnamiennes. Il espérait une assistance du gouvernement vietnamien et du Premier ministre au cours de ce processus.Nguyen Xuan Phuc a souligné le potentiel du secteur privé au Vietnam. Il a déclaré que le secteur pouvait bénéficier d'un développement encore plus fort avec le soutien actif de la Banque mondiale et de la SFI et souhaité qu’elle continue à prêter aux entreprises privées du pays, notamment pour développer les énergies photovoltaïques et éoliennes.Il a également appelé à l'aide de la SFI pour le Vietnam en matière de développement environnemental, d'énergie, d'eau potable, de finances et de réduction de la pauvreté.Le Premier ministre a également saisi cette occasion pour inviter le responsable de la SFI à participer aux activités organisées par le Vietnam en tant que président de l’ASEAN l’année prochaine.Philippe Le Houerou a déclaré que la SFI renforçait ses consultations en matière de finances et de valeurs mobilières pour le Vietnam et s’engageait à travailler en étroite collaboration avec les ministères et les secteurs vietnamiens pour exploiter le potentiel de croissance du pays.La SFI est la plus grande institution mondiale de développement axée sur le secteur privé dans les pays en développement. Elle opère au Vietnam depuis 1992.-VNA