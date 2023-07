Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé lundi, 3 juillet, à Hanoï, une visioconférence dont le but était de programmer les activités de la diplomatie économique pour les six derniers mois de l’année.

Lors de la conférence. Photo : VNA

Le Premier ministre a hautement apprécié la bonne mise en œuvre de la diplomatie vaccinale, qui a contribué à aider le pays à maîtriser l'épidémie, à rouvrir bientôt, à se redresser et à se développer socio-économiquement. Grâce à cela, le pays a maintenu la stabilité macroéconomique, maîtrisé l'inflation, favorisé la croissance et assuré les grands équilibres de l'économie. D'ici la fin de 2022, la dette publique sera d'environ 38 % du PIB, la dette gouvernementale sera d'environ 34,7 % du PIB, inférieure au plafond prescrit (60 % du PIB et 50 % du PIB, respectivement).

Le chef du gouvernement a exhorté les participants à réfléchir aux moyens de promouvoir les moteurs de croissance en attirant des investissements de haute qualité ; continuer à diversifier les marchés, les produits, les chaînes d'approvisionnement, promouvoir les marchés traditionnels et élargir les marchés potentiels, accélérer la signature des ALE, promouvoir les produits vietnamiens sur le marché Halal…

Il est essentiel de stimuler les exportations, de diversifier les produits et les débouchés et d’élargir les chaînes d’approvisionnement. «Nous devons renforcer la coopération internationale de façon à accéder à de nouvelles ressources financières et à des aides publiques au développement», a recommandé le Premier ministre Pham Minh Chinh. - VNA