Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la séance de travail. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, le 16 avril à Ho Chi Minh-Ville, une séance de travail entre la permanence du gouvernement et la permanence du Comité municipal du Parti, sur la résolution des difficultés dans le développement socio-économique de la mégapole du Sud.



Lors de la séance de travail, le chef du gouvernement a souligné que Ho Chi Minh-Ville était la locomotive économique, un centre culturel et social du pays. Il a affirmé que cette séance de travail visait à évaluer la situation du développement socio-économique local, à avancer des solutions fiables, opportunes, flexibles et efficaces.



Selon un rapport du Comité municipal du Parti, en 2022, Ho Chi Minh-Ville a enregistré une croissance de 9,03%, supérieure à la moyenne nationale. Avec des recettes budgétaires de plus de 471.000 milliards de dongs, Ho Chi Minh-Ville a représenté 30 % des recettes budgétaires nationales et occupé la première place nationale en la matière. Le revenu annuel par habitant a atteint 6.770 dollars.



Cependant, au premier trimestre 2023, le développement économique de la ville a rencontré des difficultés. Sa croissance économique était estimée à 0,7 % par rapport à la même période de l’année dernière.



Hô Chi Minh-Ville a proposé au Premier ministre d'envisager la création d'un groupe de travail gouvernemental pour étudier les forces motrices et les mécanismes d’accélération du développement pour la ville. Elle lui a également présenté des propositions dans d’autres domaines tels que la formation professionnelle, développement de la toiture photovoltaïque...

En cette conjoncture, le Premier ministre a demandé à Ho Chi Minh-Ville de continuer à surveiller la situation nationale et internationale, de se concentrer sur la résolution de difficultés pour les personnes et les entreprises, de promouvoir l'innovation et l'application des sciences et technologies.



Le chef du gouvernement a également insisté sur la nécesesité de lever les difficultés des marchés obligataire et immobilier, d’accélérer la mise en œuvre du programme de relance et de développement économiques, ainsi que le décaissement d’investissements publics...



Concernant les tâches spécifiques, Pham Minh Chinh a demandé à Hô Chi Minh-Ville, avec le soutien des ministères et des organes compétents, de se concentrer sur la finalisation de sa planification pour avoir une base de développement. Il lui a en outre suggéré de se concentrer sur la construction de logements sociaux, la réforme administrative, l’amélioration du climat des affaires et de l’investissement... De plus, il lui a recommandé de créer un groupe de travail dirigé par le président du Comité populaire municipal pour résoudre les difficultés et lever les obstacles aux projets et entreprises...



Le Premier ministre a ordonné aux ministères, organes, membres du gouvernement de collaborer avec Ho Chi Minh-Ville et de l’aider à mettre en oeuvre des mesures et solutions pour promouvoir un développement rapide et durable.-VNA