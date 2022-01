Le Premier ministre Pham Minh Chinh (debout) lors de la réunion. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 27 janvier, le Premier ministre Pham Minh Chinh, également chef du Comité national de direction pour la prévention et le contrôle du COVID-19, a présidé une réunion en ligne avec les 63 villes et provinces sur la prévention et le contrôle du COVID-19, en particulier pendant la période des vacances du Nouvel An lunaire 2022.

La réunion a également porté sur la réouverture des écoles et du tourisme, ainsi que la reprise socio-économique.

S’agissant de la campagne de vaccination au printemps 2022, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de s'efforcer de terminer d'ici fin janvier la vaccination des enfants âgés de 12 à 17 ans avec deux doses. La 3e injection pour les personnes de 18 ans et plus devra être terminée d’ici la fin du premier trimestre. En outre, il est nécessaire de poursuivre des recherches scientifiques et de mener à bien des procédures concernant l’importation de vaccins et la vaccination des enfants de 5 à 11 ans.

Photo d'illustration: VNA

Actuellement, l'épidémie est essentiellement maîtrisée à l'échelle nationale. Toutes les localités sont passées à une adaptation sûre, flexible et un contrôle efficace du COVID-19 conformément à la Résolution n°128 du gouvernement. Cependant, le nombre de nouveaux cas reste au niveau d’environ 15.000 chaque jour. Le risque de propagation du variant Omicron est élevé.

En outre, dans le contexte de déplacements croissants à l’occasion du Têt et de réouverture progressive des activités socio-économiques, il est important que le pays dispose de plans et de mesures opportuns, appropriés et efficaces pour prévenir et contrôler l'épidémie.-VNA